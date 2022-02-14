Алексей Березуцкий: «Не уверен, что Языджи и Медина различают нас с Василием. Они просто говорят «босс»

Алексей Березуцкий не уверен, что новички ЦСКА различают их с братом Василием

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал, какая реакция была у новичков команды Юсуфа Языджи и Хесуса Медины на то, что они близнецы с членом тренерского штаба Василием.

«Реакция нормальная, — сказал Березуцкий в интервью пресс-службе московского клуба. — Сейчас есть интернет, они заранее могли все это посмотреть. Не уверен, что Языджи и Медина различают нас с Василием. Они просто говорят «босс» — и правильно делают. Мы сейчас не в 70-х или 80-х годах живем, сейчас это нормальное явление. Куча мемов в интернете, этим никого уже не удивишь».

Языджи и Медина перешли в московский клуб во время зимнего трансферного окна.

После 18 туров Тинькофф РПЛ ЦСКА набрал 30 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на восемь баллов.