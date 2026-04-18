«Рубин» — «Акрон»: Дзюба сравнял счет
«Акрон» сравнял счет в выездном матче с «Рубином» в 25-м туре РПЛ — 1:1.
На 62-й минуте гол забил Артем Дзюба.
Положение команд
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|24
|16
|5
|3
|49-17
|53
|
2
|Зенит
|24
|15
|7
|2
|44-17
|52
|
3
|Локомотив
|25
|13
|9
|3
|51-33
|48
|
4
|Балтика
|24
|11
|11
|2
|34-13
|44
|
5
|ЦСКА
|25
|13
|4
|8
|37-27
|43
|
6
|Спартак
|24
|12
|6
|6
|38-32
|42
|
7
|Динамо
|24
|9
|7
|8
|43-35
|34
|
8
|Рубин
|24
|9
|7
|8
|23-25
|34
|
9
|Ахмат
|24
|8
|7
|9
|29-31
|31
|
10
|Ростов
|25
|6
|8
|11
|19-27
|26
|
11
|Динамо Мх
|24
|5
|8
|11
|15-30
|23
|
12
|Кр. Советов
|25
|5
|8
|12
|26-45
|23
|
13
|Акрон
|24
|5
|7
|12
|30-43
|22
|
14
|Пари НН
|24
|6
|3
|15
|20-39
|21
|
15
|Оренбург
|25
|4
|8
|13
|24-37
|20
|
16
|Сочи
|25
|4
|3
|18
|22-53
|15
Результаты / календарь
|17.04
|19:30
|Ростов – Сочи
|0 : 1
|18.04
|12:00
|Оренбург – Локомотив
|0 : 1
|18.04
|14:30
|Кр. Советов – ЦСКА
|1 : 1
|18.04
|17:00
|Рубин – Акрон
|- : -
|18.04
|19:30
|Пари НН – Динамо
|- : -
|19.04
|14:30
|Динамо Мх – Зенит
|- : -
|19.04
|17:00
|Спартак – Ахмат
|- : -
|19.04
|19:30
|Краснодар – Балтика
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|13
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|13
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|9
|
|
Хуан Хосе Касерес
Динамо
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Силва Лима Исмаэл
Ахмат
|21
|1
|4
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|22
|1
|2
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|23
|1
|2
