«Рубин» — «Акрон»: защитник гостей Бокоев получил красную карточку после вмешательства ВАР

«Акрон» остался вдесятером в выездном матче с «Рубином» в 25-м туре РПЛ.

Защитник гостей Марат Бокоев получил прямую красную карточку на 66-й минуте. Главный арбитр Евгений Кукуляк удалил игрока после подсказки ВАР и просмотра видеоповтора.