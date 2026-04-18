«Рубин» — «Акрон»: казанцы вышли вперед

«Рубин» вышел вперед в матче с «Акроном» в 25-м туре РПЛ — 1:0.

Гол на 48-й минуте забил защитник Никита Лобов. Это его первый гол в сезоне-2025/26 РПЛ.