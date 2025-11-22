Футбол
Сегодня, 21:31

«Рубин» победил «Ахмат» благодаря голу Даку

Руслан Минаев
Мирлинд Даку.
Фото ФК «Рубин»

«Рубин» дома обыграл «Ахмат» в матче 16-го тура чемпионата России — 1:0.

Гол на 75-й минуте забил Мирлинд Даку.

«Рубин» набрал 23 очка и поднялся на 7-е место в таблице РПЛ. В 17-м туре казанцы сыграют в гостях с «Зенитом» 30 ноября. Из-за перебора желтых карточек игру пропустит Даку.

«Ахмат» потерпел четвертое поражение подряд. Грозненцы с 16 очками занимают 11-е место в таблице чемпионата. Команда Станислава Черчесова в 17-м туре примет московское «Динамо» 30 ноября.

Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.
22 ноября, 19:30. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
1:0
Ахмат
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Рубин (Казань)
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
  • инок

    Даку молодец, пожалуй лучший игрок в последней в истории Рубина.)

    22.11.2025

  • seiko

    Усатик сдаёт ахмат, чтоб перебратьсч ы срамтак!!:rofl:

    22.11.2025

  • Valekka

    Ахмат ждёт перестройка зимой.Как бы ни расточал Стас похвалы Сторожуку,функционал у команды слабый.Если Ахмат реально хочет стать силой,то состав надо круто менять,как и психологию! Ноещё пару таких игр и Стасу укажут на дверь,думаю!!

    22.11.2025

  • Олег Каноков

    У вас есть,и не один,это у нас "хоть шаром покати".)

    22.11.2025

  • oleg ves

    зачем Спартаку этого физрука самодовольного?

    22.11.2025

  • Инсайды на Футбол.

  • Derbist

    Маматкулович обыграл Саламовича

    22.11.2025

  • JustТИХОНОВ

    Den, приветствую! Какие ожидания перед завтрашней встречей наших любимцев?

    22.11.2025

  • Николай

    Ну чего, где там адепты усов? Как был физруком там и остался

    22.11.2025

  • zg

    Всем бы его!)

    22.11.2025

  • Павел Верещагин

    После Евро кроме омерзения этот персонаж никаких других эмоций не вызывает...

    22.11.2025

  • Lars Berger

    Впечатление, что я посмотрел матч чемпионата Италии, т.е. - сплошная нудятина... Украшение - гол Даку. Мастерски забил... Жаль, что парень не сыграет следующую игру с "Зенитом". Казань, с заслуженной победой!.. "Ахмат", кроме бодания - ничем не запомнился... Черчесов, какие "Спартак" и "Динамо"?! С "Ахматом" работы - непочатый край!

    22.11.2025

  • sb1006

    Тяжёлая победа, но гол красивый, 3 очка в таблице. Идём дальше.

    22.11.2025

  • Diman_madridista

    Да-а, за Черчесова летом будет настоящая драка между Спартаком и Динамо. А если так продолжит - то и ЦСКА с Локомотивом могут поучаствовать, постараются урвать такого крутого тренера

    22.11.2025

  • ВОПРЕКИ

    Позорники продажные...Таджик казанский очень хочет выслужиться перед Газпромом ( видимо, глава республики попросил) и не доставлять, в следующем туре, проблем для "Зенита", которому во второе празднование 100-летия клуба, ну очень хочется чашку "золотую" добыть, чтобы не пришлось никчемного Семака нагонять. Вот и посоветовал Даку, после гола, заработать 4-й горчичник, чтобы Рахимову было чем оправдывать провал в Питере, перед болелами глупыми и бесхребетными, терпящими этого "великого" коуча, видимо, тоже, по команде руководства Татарстана. И, конечно, эту многоходовку казанскую и таджикскую, питерский РФС расследовать не будет - все в нынешнем футболе от Газпрома, по понятиям и корпоративным интересам. Осталось только ручным арбитрам сломать "быков" в матче с "Локо" и все на болотах будут счасливы. Ждем...с

    22.11.2025

  • NGE

    А ещё какой-то месяц назад всем казалось, что в России есть два прекрасных тренера = Карпин и Черчесов...))

    22.11.2025

  • SuperDennis

    Игра шла до гола, кто забьет, тот и выиграет. Так и случилось гол Даку на 75-й минуте был первым в створ за матч. Ахмат валится вниз по наклонной, Стасику в Спартак захотелось? Так его с такими результатами не возьмут!

    22.11.2025

  • JustТИХОНОВ

    Первый матч в туре, который обошёлся без сенсации

    22.11.2025

  • КирпичИнвест

    Запоминается последнее. Концовка спасла игру. Рубин с победой!

    22.11.2025

  • Олег Каноков

    Белой завистью завидую Рубину за наличие у них Даку,нам бы такого форварда.Здоровья ему,а Казань с победой.

    22.11.2025

    • РПЛ, расписание и результаты 16-го тура: «Спартак» победил ЦСКА, «Локомотив» против «Краснодара» и другие матчи
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 16 10 3 3 26-14 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 16 7 8 1 21-7 29
    6
    		 Спартак 16 8 4 4 25-21 28
    7
    		 Рубин 16 6 5 5 16-19 23
    8
    		 Акрон 16 5 6 5 21-22 21
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 16 4 4 8 19-24 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 16 2 6 8 17-26 12
    15
    		 Сочи 16 2 2 12 14-37 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи 3 : 2
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика 0 : 0
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА 1 : 0
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат 1 : 0
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 9
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 7 1 2
    Вся статистика

