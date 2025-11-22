«Рубин» победил «Ахмат» благодаря голу Даку
«Рубин» дома обыграл «Ахмат» в матче 16-го тура чемпионата России — 1:0.
Гол на 75-й минуте забил Мирлинд Даку.
«Рубин» набрал 23 очка и поднялся на 7-е место в таблице РПЛ. В 17-м туре казанцы сыграют в гостях с «Зенитом» 30 ноября. Из-за перебора желтых карточек игру пропустит Даку.
«Ахмат» потерпел четвертое поражение подряд. Грозненцы с 16 очками занимают 11-е место в таблице чемпионата. Команда Станислава Черчесова в 17-м туре примет московское «Динамо» 30 ноября.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
2
|ЦСКА
|16
|10
|3
|3
|26-14
|33
|
3
|Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|
5
|Балтика
|16
|7
|8
|1
|21-7
|29
|
6
|Спартак
|16
|8
|4
|4
|25-21
|28
|
7
|Рубин
|16
|6
|5
|5
|16-19
|23
|
8
|Акрон
|16
|5
|6
|5
|21-22
|21
|
9
|Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|
11
|Ахмат
|16
|4
|4
|8
|19-24
|16
|
12
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|
13
|Кр. Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|
14
|Оренбург
|16
|2
|6
|8
|17-26
|12
|
15
|Сочи
|16
|2
|2
|12
|14-37
|8
|
16
|Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|21.11
|18:30
|Акрон – Сочи
|3 : 2
|22.11
|14:00
|Оренбург – Балтика
|0 : 0
|22.11
|16:45
|Спартак – ЦСКА
|1 : 0
|22.11
|19:30
|Рубин – Ахмат
|1 : 0
|23.11
|13:00
|Кр. Советов – Ростов
|- : -
|23.11
|15:15
|Пари НН – Зенит
|- : -
|23.11
|17:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|23.11
|19:45
|Локомотив – Краснодар
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|8
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
|
Александр Джику
Спартак
|7
|1
|2
Новости