«Рубин» победил «Ахмат» благодаря голу Даку

«Рубин» дома обыграл «Ахмат» в матче 16-го тура чемпионата России — 1:0.

Гол на 75-й минуте забил Мирлинд Даку.

«Рубин» набрал 23 очка и поднялся на 7-е место в таблице РПЛ. В 17-м туре казанцы сыграют в гостях с «Зенитом» 30 ноября. Из-за перебора желтых карточек игру пропустит Даку.

«Ахмат» потерпел четвертое поражение подряд. Грозненцы с 16 очками занимают 11-е место в таблице чемпионата. Команда Станислава Черчесова в 17-м туре примет московское «Динамо» 30 ноября.