В ЦСКА отреагировали на видео с избиением болельщика фанатами «Спартака»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал видео избиения болельщика армейцев фанатами «Спартака».

Ранее в сети появилось видео, на котором фанаты красно-белых толпой бьют болельщика в шарфе ЦСКА.

«Ждем оперативного разбирательства со стороны коллег и правоохранительных органов с применением справедливых санкций по отношению к напавшим. Удивительно, как случившееся стало возможным на матче РПЛ. Тем более, по нашей информации схожие инциденты имели место быть и во время матча на центральных трибунах. Требуем привлечения к ответственности нарушителей и готовы оказать всю необходимую помощь нашим пострадавшим болельщикам», — написал Брейдо в своем Telegram-канале.

Матч между «Спартаком» и ЦСКА в 16-м туре РПЛ проходил 22 ноября. Игра завершилась победой красно-белых — 1:0. Единственный гол забил Игорь Дмитриев.