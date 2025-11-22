«Рубин» — «Ахмат»: Даку открыл счет, получил желтую карточку и пропустит матч с «Зенитом»

«Рубин» открыл счет в домашнем матче с «Ахматом» в 16-м туре РПЛ — 1:0.

На 75-й минуте гол забил Мирлинд Даку.

После забитого мяча форвард получил желтую карточку, из-за перебора которых он пропустит матч 17-го тура РПЛ против «Зенита».