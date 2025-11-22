Футбол
Сегодня, 21:11

«Рубин» — «Ахмат»: Даку открыл счет, получил желтую карточку и пропустит матч с «Зенитом»

Руслан Минаев

«Рубин» открыл счет в домашнем матче с «Ахматом» в 16-м туре РПЛ — 1:0.

На 75-й минуте гол забил Мирлинд Даку.

После забитого мяча форвард получил желтую карточку, из-за перебора которых он пропустит матч 17-го тура РПЛ против «Зенита».

Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.
22 ноября, 19:30. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
1:0
Ахмат
ФК Ахмат
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
Мирлинд Даку
Материалы сюжета: РПЛ, 16-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
«Рубин» победил «Ахмат» благодаря голу Даку
Кошмары для ЦСКА и первый российский гол «Спартака»: кадры дерби
Романов — первый тренер «Спартака», победивший в дебютном матче с 2018 года. В последний раз с трех очков стартовал Кононов
«Молюсь, чтобы эта бригада нас больше не судила». ЦСКА и «Спартак» хором разносят арбитров в дерби
Бабаев: «Наша задача, чтобы Алдонин победил болезнь. Конечно, ЦСКА не останется в стороне»
Бабаев о матче «Спартак» — ЦСКА: «Было много борьбы, отсюда и вопросы к судейским трактовкам»
    «Рубин» победил «Ахмат» благодаря голу Даку
