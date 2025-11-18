Футбол
Сегодня, 12:55

Лещенко: «Гусев и Паршивлюк должны оставаться. Черчесов? Никого не хочу!»

Микеле Антонов
Корреспондент

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о новом главном тренере бело-голубых.

«Кроме Гусева никого не хочу видеть на посту главного тренера «Динамо». Паршивлюк и Гусев должны оставаться! Черчесов? Никого не хочу! Они нормальные ребята, динамовцы. Я думаю, с ними можно связывать судьбу команды», — сказал Лещенко «СЭ».

17 ноября Валерий Карпин объявил об уходе с поста главного тренера «Динамо». 56-летний специалист заявил о желании сосредоточиться на работе в сборной России. Исполняющим обязанности стал Ролан Гусев.

По информации «СЭ», кандидатами на должность главного тренера «Динамо» также являются Сергей Игнашевич, Станислав Черчесов и Нури Шахин.

  • Валерий S.S.

    Ну, конечно, "динамовцы"! Один красно-белый на всю голову, другой к лошадям на пару с шемберастом сбежал за длинным рублём и предлагал смотреть на табло.

    18.11.2025

  • АйЯЯйКиН-СССР

    Нормальные ребята - это очень странное резюме для приема на работу... :joy::joy::joy:

    18.11.2025

  • Mr T

    Лёва,ты прав. Можно дать шанс Ролану, терять нечего,а надежда есть.

    18.11.2025

