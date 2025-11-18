Лещенко: «Гусев и Паршивлюк должны оставаться. Черчесов? Никого не хочу!»

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о новом главном тренере бело-голубых.

«Кроме Гусева никого не хочу видеть на посту главного тренера «Динамо». Паршивлюк и Гусев должны оставаться! Черчесов? Никого не хочу! Они нормальные ребята, динамовцы. Я думаю, с ними можно связывать судьбу команды», — сказал Лещенко «СЭ».

17 ноября Валерий Карпин объявил об уходе с поста главного тренера «Динамо». 56-летний специалист заявил о желании сосредоточиться на работе в сборной России. Исполняющим обязанности стал Ролан Гусев.

По информации «СЭ», кандидатами на должность главного тренера «Динамо» также являются Сергей Игнашевич, Станислав Черчесов и Нури Шахин.