Дочери Валерия Карпина получат Fan ID в середине августа

Жена главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина Дарья рассказал, что оформила карту болельщика (Fan ID) для посещения матчей чемпионата России.

— Оформила Fan ID, — сказала Карпина «РБ Спорту». — Но пока только на себя, потому что детей тоже надо фотографировать. Но это невозможно, поскольку старшая дочка сейчас находится в Эстонии.

— Получается, на ближайший матч вы пойдете одна?

— Да, я пойду одна.

— Но проблем с оформлением карт для детей не будет?

— Я так поняла, что нет. Мне сказали, что проблем не будет. Просто их тоже надо фотографировать.

— Когда планируете сделать Fan ID на детей?

— В середине августа, когда дети будут в Ростове.

Ближайший домашний матч «Ростов» проведет 31 июля против «Химок».