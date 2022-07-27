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Дочери Валерия Карпина получат Fan ID в середине августа

Виктория Кравченко
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Жена главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина Дарья рассказал, что оформила карту болельщика (Fan ID) для посещения матчей чемпионата России.

— Оформила Fan ID, — сказала Карпина «РБ Спорту». — Но пока только на себя, потому что детей тоже надо фотографировать. Но это невозможно, поскольку старшая дочка сейчас находится в Эстонии.

— Получается, на ближайший матч вы пойдете одна?

— Да, я пойду одна.

— Но проблем с оформлением карт для детей не будет?

— Я так поняла, что нет. Мне сказали, что проблем не будет. Просто их тоже надо фотографировать.

— Когда планируете сделать Fan ID на детей?

— В середине августа, когда дети будут в Ростове.

Ближайший домашний матч «Ростов» проведет 31 июля против «Химок».

Ранее Дарья Карпина заявила, что у дочек, не имеющих российского свидетельства о рождении, возникли сложности с получением паспорта болельщика (Fan ID).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zhena-karpina-soobshhila-chto-problem-s-oformleniem-fan-id-dlya-detej-ne-budet/
Валерий Карпин
ФК Ростов
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