РПЛ внесла Сантоса в число легионеров «Зенита»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос снова будет считаться иностранным игроком в российской премьер-лиге.

31-летний футболист имеет статус легионера в заявке питерского клуба на сайте РПЛ.

В понедельник стало известно, что Сантос, который в октябре 2024 года получил паспорт РФ, сменил спортивное гражданство на бразильское — на сайте ФИФА напротив его фамилии теперь отображается бразильский флаг.

Ранее игрок был включен в состав сборной Бразилии на сентябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2026 года. В агентстве Сантоса заявили, что футболист примет приглашение национальной команды.

С сезона-2022/23 в чемпионате России действует лимит 13 легионеров + 12 доморощенных игроков в заявке. При этом одновременно на поле могут находиться не более восьми легионеров. В августе министр спорта РФ Михаил Дегтярев анонсировал, что в РПЛ будет ужесточен лимит на иностранных игроков.