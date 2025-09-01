Футболист «Зенита» Сантос сменил спортивное гражданство на бразильское

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос сменил спортивное гражданство с российского на бразильское.

На сайте ФИФА напротив фамилии футболиста теперь отображается бразильский флаг.

Дуглас Сантос сменил спортивное гражданство. Фото Сайт ФИФА

Сантос перешел в «Зенит» летом 2019 года. В октябре 2024-го бразилец получил паспорт РФ, а в ноябре ФИФА разрешила ему сменить спортивное гражданство на российское.

Ранее игрок был включен в состав сборной Бразилии на сентябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2026 года. В агентстве Сантоса заявили, что футболист примет приглашение национальной команды. На сайте РПЛ защитник уже имеет статус легионера в заявке «Зенита».