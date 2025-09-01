В «Зените» отреагировали на смену спортивного гражданства Сантоса: «Будет выходить на поле как легионер»

Советник председателя правления «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» прояснил ситуацию со сменой спортивного гражданства защитника Дугласа Сантоса.

«Что планирует делать «Зенит» после смены спортивного гражданства Дугласа Сантоса? Следить за его успехами в сборной Бразилии, и он будет выходить на поле как легионер», — сказал Медведев «СЭ».

31-летний Сантос перешел в «Зенит» летом 2019 года. В октябре 2024-го бразилец получил паспорт РФ, а в ноябре ФИФА разрешила ему сменить спортивное гражданство на российское.

Ранее игрок был включен в состав сборной Бразилии на сентябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2026 года. В агентстве Сантоса заявили, что футболист примет приглашение национальной команды. На сайте РПЛ защитник уже имеет статус легионера в заявке «Зенита».