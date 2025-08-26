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Защитник «Зенита» с паспортом РФ Сантос принял приглашение сборной Бразилии

Микеле Антонов
Корреспондент
Дуглас Сантос.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Технический директор агентства TFM Agency Тьяго Фрейтас, представляющий интересы защитника «Зенита» Дугласа Сантоса, сообщил «СЭ», что футболист принял приглашение сборной Бразилии на ближайшие матчи.

Главный тренер национальной команды Карло Анчелотти включил Сантоса и еще одного футболиста «Зенита» Луиса Энрике в состав на игры южноамериканского отборочного турнира ЧМ-2026 против Чили (5 сентября) и Боливии (10 сентября).

«Принял ли Дуглас приглашение сборной Бразилии? Конечно! Почему нет? Любой футболист мира принял бы его», — сказал Фрейтас «СЭ».

Сантос выступает за «Зенит» с лета 2019 года. В этом сезоне 31-летний футболист провел 5 матчей и отдал 1 голевую передачу.

Защитник получил российский паспорт в октябре 2024 года. Если он сыграет за сборную Бразилии, то снова будет считаться легионером в РПЛ.

Дуглас Сантос и&nbsp;Луис Энрике.Сантос и Энрике едут к Анчелотти! Два игрока «Зенита» вызваны в сборную Бразилии
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В агентстве Сантоса опровергли новость о возможном переходе игрока из «Зенита» в «Атлетико Минейро»

«Локомотив» — «Крылья Советов»: дата и время начала матча РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

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