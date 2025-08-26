Защитник «Зенита» с паспортом РФ Сантос принял приглашение сборной Бразилии

Технический директор агентства TFM Agency Тьяго Фрейтас, представляющий интересы защитника «Зенита» Дугласа Сантоса, сообщил «СЭ», что футболист принял приглашение сборной Бразилии на ближайшие матчи.

Главный тренер национальной команды Карло Анчелотти включил Сантоса и еще одного футболиста «Зенита» Луиса Энрике в состав на игры южноамериканского отборочного турнира ЧМ-2026 против Чили (5 сентября) и Боливии (10 сентября).

«Принял ли Дуглас приглашение сборной Бразилии? Конечно! Почему нет? Любой футболист мира принял бы его», — сказал Фрейтас «СЭ».

Сантос выступает за «Зенит» с лета 2019 года. В этом сезоне 31-летний футболист провел 5 матчей и отдал 1 голевую передачу.

Защитник получил российский паспорт в октябре 2024 года. Если он сыграет за сборную Бразилии, то снова будет считаться легионером в РПЛ.