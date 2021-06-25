РПЛ опубликовала расписание первых шести туров. Сезон-2021/22 откроется матчем «Ростов» — «Динамо»
РПЛ на официальном сайте опубликовала расписание матчей Тинькофф чемпионата России в первых шести турах сезона-2021/22.
1-й тур
23 июля (пятница)
19:00 «Ростов» — «Динамо»
24 июля (суббота)
17:30 «Химки» — «Зенит»
20:00 «Локомотив» — «Арсенал»
20:00 «Рубин» — «Спартак»
25 июля (воскресенье)
17:30 «Урал» — «Краснодар»
17:30 «Крылья Советов» — «Ахмат»
20:00 ЦСКА — «Уфа»
26 июля (понедельник)
19:00 «Нижний Новгород» — «Сочи»
29 июля — ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций с участием «Сочи»
2-й тур
30 июля (пятница)
18:00 «Крылья Советов» — «Спартак»
19:00 «Арсенал» — «Рубин»
31 июля (суббота)
17:30 «Уфа» — «Динамо»
20:00 ЦСКА — «Локомотив»
1 августа (воскресенье)
17:30 «Урал» — «Нижний Новгород»
20:00 «Краснодар» — «Химки»
20:00 «Ростов» — «Зенит»
2 августа (понедельник)
19:00 «Ахмат» — «Сочи»
3-4 августа — первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с участием «Спартака»
5 августа — первые матчи 3-го квалификационного раунда Лиги конференций с участием «Рубина» и, в случае победы во 2-м раунде, «Сочи»
3-й тур
6 августа (пятница)
17:00 «Уфа» — «Локомотив»
7 августа (суббота)
17:00 «Зенит» — «Краснодар»
17:30 «Арсенал» — «Крылья Советов»
20:00 «Спартак» — «Нижний Новгород»
8 августа (воскресенье)
17:30 «Химки» — «Ростов»
20:00 «Рубин» — «Ахмат»
20:00 «Динамо» — ЦСКА
9 августа (понедельник)
19:00 «Сочи» — «Урал»
10 августа — ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с участием «Спартака»
12 августа — ответные матчи 3-го квалификационного раунда Лиги конференций с участием «Рубина» и, в случае победы во 2-м раунде, «Сочи»
4-й тур
14 августа (суббота)
17:30 «Нижний Новгород» — «Уфа»
17:30 «Спартак» — «Урал»
20:00 «Ахмат» — «Динамо»
20:00 «Ростов» — ЦСКА
15 августа (воскресенье)
17:30 «Рубин» — «Крылья Советов»
17:30 «Локомотив» — «Зенит»
20:00 «Краснодар» — «Арсенал»
16 августа (понедельник)
19:00 «Сочи» — «Химки»
17-18 августа — первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов с участием «Спартака» (в случае победы в 3-м раунде)
19 августа — первые матчи раунда плей-офф Лиги конференций с участием «Рубина» и «Сочи» (в случае побед в 3-м раунде)
5-й тур
20 августа (пятница)
17:00 «Урал» — «Динамо»
21 августа (суббота)
17:30 «Уфа» — «Зенит»
17:30 ЦСКА — «Ахмат»
20:00 «Арсенал» — «Спартак»
22 августа (воскресенье)
17:30 «Нижний Новгород» — «Ростов»
17:30 «Химки» — «Рубин»
20:00 «Локомотив» — «Краснодар»
23 августа (понедельник)
18:00 «Крылья Советов» — «Сочи»
24-25 августа — ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов с участием «Спартака» (в случае победы в 3-м раунде)
26 августа — ответные матчи раунда плей-офф Лиги конференций с участием «Рубина» и «Сочи» (в случае побед в 3-м раунде)
6-й тур
28 августа (суббота)
17:30 «Химки» — «Нижний Новгород»
17:30 «Динамо» — «Локомотив»
20:00 «Ахмат» — «Арсенал»
20:00 «Зенит» — ЦСКА
29 августа (воскресенье)
17:30 «Уфа» — «Крылья Советов»
17:30 «Урал» — «Ростов»
20:00 «Краснодар» — «Рубин»
20:45 «Спартак» — «Сочи»
30 августа — 8 сентября — пауза на матчи сборных
По регламенту РПЛ (п. 6.4.1), «Спартак», «Сочи» и «Рубин», участвующие в квалификации Лиги чемпионов и Лиги конференций, могут попросить лигу об изменении дат и времени матчей в связи с поздней жеребьевкой отборочных раундов еврокубков.
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