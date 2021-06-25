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ЦСКА и «Локомотив» сыграют 31 июля

21:35
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В пятницу, 25 июня, РПЛ опубликовала расписание первых туров чемпионата-2021/22.

Московское дерби ЦСКА — «Локомотив» в 2-м туре пройдет в субботу, 31 июля.

Полностью календарь РПЛ доступен на сайте «СЭ».

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