Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

На рассмотрение Госдумы внесли законопроект о внедрении аналога Fan ID

21:03
Паспорт болельщика (Fan ID). Фото AFP
Паспорт болельщика (Fan ID). Фото AFP

В Государственной Думе рассмотрят законопроект о внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ».

Болельщики.Новый Fan ID в РПЛ: плюсы, минусы, подводные камни. Протестировали на себе

Законопроектом предлагается закрепить за Правительством Российской Федерации полномочие по определению официальных спортивных соревнований, при посещении которых, идентификация зрителей, участников официального спортивного соревнования, а также иных лиц, задействованных в проведении таких соревнований, является обязательной.

В этих целях законопроектом вводится понятие «персонифицированная карта на посещение спортивного соревнования» — электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника официального спортивного соревнования, а также иного лица, задействованного в проведении такого соревнования, осуществляемой в целях обеспечения безопасности государства, общественной безопасности и общественного порядка при проведении официальных спортивных соревнований.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Пять идеальных продуктов для повышения тестостерона у мужчин
Шепот Байдена во время выступления напугал журналистов
Видео: когда мощная магнитная буря накроет Землю
Ученые предположили, что за нами наблюдают 29 цивилизаций инопланетян

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Севастиан Терлецкий все материалы автора
vs
3
Офсайд