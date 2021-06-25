На рассмотрение Госдумы внесли законопроект о внедрении аналога Fan ID

В Государственной Думе рассмотрят законопроект о внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ».

Законопроектом предлагается закрепить за Правительством Российской Федерации полномочие по определению официальных спортивных соревнований, при посещении которых, идентификация зрителей, участников официального спортивного соревнования, а также иных лиц, задействованных в проведении таких соревнований, является обязательной.

В этих целях законопроектом вводится понятие «персонифицированная карта на посещение спортивного соревнования» — электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника официального спортивного соревнования, а также иного лица, задействованного в проведении такого соревнования, осуществляемой в целях обеспечения безопасности государства, общественной безопасности и общественного порядка при проведении официальных спортивных соревнований.