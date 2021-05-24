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Аракелов и Калакуцкий покинули «Крылья Советов»

13:57
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Как стало известно «СЭ», Сергей Аракелов и Евгений Калакуцкий покинули свои места в совете директоров «Крыльев Советов».

Место Аракелова во главе совета директоров занял член совдира Андрей Кислов. Новым гендиректором клуба может стать замгендиректора «Казань-Арены» Вадим Андреев.

Сегодня, 24 мая, прошло заседание совета директоров «Крыльев Советов».

«Крылья Советов» вернулись в РПЛ после сезона в Олимп — ФНЛ. Ранее команда из Самары выступала в премьер-лиге с 2002-го по 2014-й, с 2015-го по 2017-й и с 2018-го по 2020-й. Наивысшее достижение — бронзовые медали в 2004 году.

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