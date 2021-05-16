«Рубин» сыграл вничью с «Ротором» и попал в Лигу Конференций
«Рубин» сыграл вничью с «Ротором» в матче заключительного, 30-го тура Тинькофф РПЛ — 1:1.
Оба мяча были забиты с пенальти. У казанцев 11-метровый реализовал Джордже Деспотович, у волгоградцев отличился Фламарион.
«Рубин» закончил сезон на четвертом месте в таблице чемпионата России с 53 очками, в следующем сезоне команда Леонида Слуцкого выступит в Лиге Конференций. Казанцы начнут участие в турнире с 3-го отборочного раунда.
«Ротор» поднялся на 14-ю строчку в таблице, у команды 22 очка. Волгоградцы сохранят прописку в премьер-лиге в случае, если «Уфа» проиграет тульскому «Арсеналу». Встреча в Уфе должна была начаться в 14.00, но стартовала на два часа позже из-за жары.
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
30-й тур
«Рубин» (Казань) — «Ротор» (Волгоград) — 1:1 (0:0)
Голы: Фламарион, 78 — с пенальти (0:1). Деспотович, 90+3 — с пенальти (1:1).
«Рубин» (Казань): Дюпин, Зотов, Бегич, Старфельт (Игнатьев, 85), Шатов (Костюков, 74), Йевтич, Бакаев, Д.Макаров, Самошников, Абильдгор, Деспотович (Мусаев, 90+6).
«Ротор» (Волгоград): Чондрич, Байрыев, Степанов, Гогуа, Алейник, Жигулев (Муллин, 89), Кипиани (Песегов, 83), Давиташвили (Кверквелия, 85), С.В.Макаров, Щеткин, Фламарион.
Предупреждения: Д.Макаров, 20. Абильдгор, 27. Алейник, 28. Зотов, 31. Степанов, 51. Гогуа, 66. Жигулев, 88. С.В.Макаров, 90+2. Бакаев, 90+5.
Судьи: Мешков (Дмитров). Мурашов, Чельцов (оба — Москва).
ВАР: Казарцев (Санкт-Петербург). Калугин (Москва).
16 мая. Казань. Стадион «Ак Барс Арена».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю