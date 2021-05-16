Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Рубин» сыграл вничью с «Ротором» и попал в Лигу Конференций

16:06
Теги:

«Рубин» сыграл вничью с «Ротором» в матче заключительного, 30-го тура Тинькофф РПЛ — 1:1.

Оба мяча были забиты с пенальти. У казанцев 11-метровый реализовал Джордже Деспотович, у волгоградцев отличился Фламарион.

«Рубин» закончил сезон на четвертом месте в таблице чемпионата России с 53 очками, в следующем сезоне команда Леонида Слуцкого выступит в Лиге Конференций. Казанцы начнут участие в турнире с 3-го отборочного раунда.

«Ротор» поднялся на 14-ю строчку в таблице, у команды 22 очка. Волгоградцы сохранят прописку в премьер-лиге в случае, если «Уфа» проиграет тульскому «Арсеналу». Встреча в Уфе должна была начаться в 14.00, но стартовала на два часа позже из-за жары.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

30-й тур

«Рубин» (Казань) — «Ротор» (Волгоград) — 1:1 (0:0)

Голы: Фламарион, 78 — с пенальти (0:1). Деспотович, 90+3 — с пенальти (1:1).

«Рубин» (Казань): Дюпин, Зотов, Бегич, Старфельт (Игнатьев, 85), Шатов (Костюков, 74), Йевтич, Бакаев, Д.Макаров, Самошников, Абильдгор, Деспотович (Мусаев, 90+6).

«Ротор» (Волгоград): Чондрич, Байрыев, Степанов, Гогуа, Алейник, Жигулев (Муллин, 89), Кипиани (Песегов, 83), Давиташвили (Кверквелия, 85), С.В.Макаров, Щеткин, Фламарион.

Предупреждения: Д.Макаров, 20. Абильдгор, 27. Алейник, 28. Зотов, 31. Степанов, 51. Гогуа, 66. Жигулев, 88. С.В.Макаров, 90+2. Бакаев, 90+5.

Судьи: Мешков (Дмитров). Мурашов, Чельцов (оба — Москва).

ВАР: Казарцев (Санкт-Петербург). Калугин (Москва).

16 мая. Казань. Стадион «Ак Барс Арена».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Атлетик
Реал

П2

25%

1.53

ТМ 2.5

19%

2.14

ИТБ2 (1.5)

13%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 3
ЦСКА 2
Матч завершен

X2

29%

1.40

ТБ 2.0

21%

1.45

Ф2 (0)

15%

1.69
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат 2
Спартак 2
Матч завершен

П2

32%

1.96

Обе забьют - да

24%

1.68

1X

18%

1.90

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Рублев проиграл итальянцу Сонего в четвертьфинале турнира в Риме
Россиян научили сразу вычислять телефонных мошенников по одной фразе
Сколько раз в жизни влюбятся разные знаки зодиака
Генштаб Белоруссии заявил о развитии инфраструктуры НАТО у границ страны

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ сезон 2020 / 2021. 30-й тур. Расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр