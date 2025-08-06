Ротенберг — об изменении лимита: «Полностью согласен с министром. Нужно развивать наших российских футболистов»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг в разговоре с «СЭ» отреагировал на возможное изменение лимита на легионеров в российском футболе.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что лимит на легионеров будет ужесточен в РПЛ. По его словам, цель — ограничение в 5 иностранцев на поле и всего 10 в заявке. Снижение лимита станет происходить плавно, однако приказ будет подписан уже в этом году.

«Отношусь к этому очень положительно. Нужно развивать наших российских футболистов, всегда был за это. Изменение лимита повлияет на это. В наш чемпионат нужно приводить легионеров только высокого качества, а не развивать иностранцев, чтобы агенты потом перепродавали их в другие страны. Полностью согласен с решением министра, это очень правильно. Легионеры должны быть высокого класса, у которых наши футболисты могут учиться. В таком случае иностранцы смогут дать что-то новое нашему футболу, а не просто пользоваться российским чемпионатом», — сказал Ротенберг «СЭ».

Ротенберг также отметил, что «Сочи» ориентирован на молодых российских игроков.

«Мы ориентированы на российских футболистов, у нас мало легионеров. Мы развиваем перспективных футболистов. В клуб «Сочи» взяли много молодых ребят, которые могут выйти на новый уровень. Изменение лимита повлияет на развитие молодых футболистов», — добавил Ротенберг.

На данный момент клубы РПЛ могут включать в заявку на сезон не более 13 легионеров, при этом одновременно на поле могут находиться не более 8 иностранцев. Нынешний лимит на легионеров в РПЛ действует с сезона-2022/23.