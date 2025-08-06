Футбол
6 августа, 14:52

Ротенберг — об изменении лимита: «Полностью согласен с министром. Нужно развивать наших российских футболистов»

Артем Бухаев
Корреспондент
Борис Ротенберг.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг в разговоре с «СЭ» отреагировал на возможное изменение лимита на легионеров в российском футболе.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что лимит на легионеров будет ужесточен в РПЛ. По его словам, цель — ограничение в 5 иностранцев на поле и всего 10 в заявке. Снижение лимита станет происходить плавно, однако приказ будет подписан уже в этом году.

«Отношусь к этому очень положительно. Нужно развивать наших российских футболистов, всегда был за это. Изменение лимита повлияет на это. В наш чемпионат нужно приводить легионеров только высокого качества, а не развивать иностранцев, чтобы агенты потом перепродавали их в другие страны. Полностью согласен с решением министра, это очень правильно. Легионеры должны быть высокого класса, у которых наши футболисты могут учиться. В таком случае иностранцы смогут дать что-то новое нашему футболу, а не просто пользоваться российским чемпионатом», — сказал Ротенберг «СЭ».

Ротенберг также отметил, что «Сочи» ориентирован на молодых российских игроков.

«Мы ориентированы на российских футболистов, у нас мало легионеров. Мы развиваем перспективных футболистов. В клуб «Сочи» взяли много молодых ребят, которые могут выйти на новый уровень. Изменение лимита повлияет на развитие молодых футболистов», — добавил Ротенберг.

На данный момент клубы РПЛ могут включать в заявку на сезон не более 13 легионеров, при этом одновременно на поле могут находиться не более 8 иностранцев. Нынешний лимит на легионеров в РПЛ действует с сезона-2022/23.

Лимит на легионеров в РПЛ ужесточат. Министр спорта подтвердил: приказ подпишут в этом году

  • Дмитрий Евсеев

    молодец! у нас сейчас много российских футболистов, их и надо брать!

    08.08.2025

  • Wektor

    Сдыхай, пидор, Только сначала отсоси

    07.08.2025

  • petrovich56

    ну как донов педро в бразилии...Калягин не даст соврать...

    07.08.2025

  • petrovich56

    В Зените будут играть только ленинградцы....Я сказал...Ну или только совсем чуть-чуть питерцы и немножко бразильцы или аргентинцы...или ...ну вы сами все поняли...

    07.08.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Там бардака меньше!

    07.08.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Так всегда было и будет!Лучшие клубы забирают лучших игроков.Сейчас не так?А сейчас сочи на что претендует с иностранцами?На 14 место?Ваше дело развивать и продавать,а не обеспечивать иностранцев!Цены никуда не взлетят,они уже завышены.Порядок давно пора навести в нашем дурном футболе!Дикая страна!

    07.08.2025

  • Sage

    Прочитал в заголовке «Нужно развивать наших иностранных футболистов» Почему-то мне кажется именно это имелось ввиду. Фрейд улыбнулся.

    07.08.2025

  • svs

    Такой лимит только развращает наших игроков, а не развивает.

    07.08.2025

  • Olya Kalachikova

    Резкие изменения могут серьёзно навредить. Сейчас важно сохранить стабильность и дать клубам возможность строить долгосрочные планы с учётом текущих правил и ситуации. Выстраивать системную работу спортшкол не хотят, мороки много и дорого. Но опытные легионеры, которые уже адаптировались, тоже важны для лиги.

    07.08.2025

  • sb1006

    А Ротенберг сможет назвать фамилии хотя бы трёх российских футболистов, которые получили у него в клубе развитие и стали заметными фигурами в российском футболе ? Или, как и Дегтярев, только рубаху может на себе рвать с криками о развитии российского футбола ?

    06.08.2025

  • sb1006

    В наш чемпионат нужно приводить легионеров только высокого качества, а не развивать иностранцев, чтобы агенты потом перепродавали их в другие страны. /// Если клуб дал развитие иностранному игроку и сумел продать его дороже нежели купил - разве не к этому должны стремиться все клубы - зарабатывать самим ? !

    06.08.2025

  • polinaviglecova@mail.ru

    Достаточно взвешенное и обдуманное решение. Направление развития отечественного футбола с российскимм футболистами это поддержка государственной политики и содержит элементы патриотизма, что немаловажно и актуально в настоящее время.

    06.08.2025

  • Keano

    Все это ерунда, самые яркие наши молодые футболисты появлялись, когда никакого лимита на легионеров не было, а все эти нововведения приведут лишь к тому, что паспортисты совсем забьют на футбол, детско-юношеский футбол нужно развивать, делать доступным для всех, массовость - это залог успеха, а сейчас спорт вообще, и футбол в частности - удел избранных, тему эту, если , конечно, заниматься всерьез, двигать нужно снизу, и никакими лимитами ее не решить, введут новый, через пару лет вернут старый, а воз и ныне там останется

    06.08.2025

  • Alex Dor

    Развил уже двух сынов дебилов

    06.08.2025

  • Николай Косвинцев

    Тема сложная, но гуд, что ее двигают наверху. Надеюсь, найдут рабочий формат. РПЛ и сборка должны только в плюс идти. Вперед с умом:muscle:

    06.08.2025

  • -S_P_A_R_T_A_K-

    Их всех походу уронили головой, урезать не лимит надо, а зп, как футболистам, так и чинушам, что не маялись..., а реальными делами занимались.

    06.08.2025

  • Dexterous

    Как же вы мне все до….ротенберги! Только качественная кремация избавит нас от всего этого.

    06.08.2025

  • спас

    Легко питание но +ерится с трудом. Пусть сначала придумают как детский спорт сделать бесплатным,а физкультуру в школах обязательным предметом. Потому что гаджеты убивают не только мозг у детей, но превращают жизнь в виртуальную реальность - даже спорт теперь в инете...

    06.08.2025

  • Илья858

    Каким образом введение лимита в РПЛ поможет развивать российских футблистов? Только суммы зарплат у российских футболистов поднимутся. Как это повлияет на школы и академии? Никак

    06.08.2025

  • Береги руку, Сеня!

    Ааа - плавно, ну это другое дело! ))) А то я уже забеспокоился за "самый популярный клуб на земле" в год (почти) его тысячелетия.

    06.08.2025

  • Михаил Романов

    Полностью согласен с министром, чтобы министр не предложил!

    06.08.2025

  • Робин из Локсли

    По статистике каждый третий ребёнок родившийся в стране, своё первое слово произносит -Мединский а не мама.

    06.08.2025

  • Smail

    кому- им?

    06.08.2025

  • Пан Юзеф

    Скажу больше. Когда я гляжу на нынешнее Отечество, я спокоен за Мединского.

    06.08.2025

  • Ни кто кроме нас

    Когда установку дают сверху, все за. Инокомыслящих к стенке или на СВО.

    06.08.2025

  • Ни кто кроме нас

    Один убогий новый лимит хочет ввести, другой двумя руками - за…

    06.08.2025

  • Ни кто кроме нас

    Лизун…

    06.08.2025

  • ФОКСИ

    Сильно его о татами ударили головой....

    06.08.2025

  • Семь ветров

    Правильно! Нужно развивать, а то какие то недоразвитые. Позабыли уже какое выросло поколение лимитчиков, которым бабло сыпется на голову, а играть и не надо - просто за паспорт. "Можем повторить"

    06.08.2025

  • Ольга РОМАНОВА

    Вау, наши футболисты начнут играть в клубах.Пусть развивают Российский футбол,среди молодежи есть талантливые ребята,которые хотят играть и могут

    06.08.2025

  • Schelckuj

    Верно говорит про важность взвешенного подхода. Главное – найти баланс, чтобы и легионеры помогали росту уровня РПЛ, и наши молодые таланты не теряли шансов проявить себя. Постепенное развитие системы должно быть

    06.08.2025

  • Авиатор за Спартак 67

    Сдохни, мразь

    06.08.2025

  • Авиатор за Спартак 67

    Мир дверь мяч

    06.08.2025

  • Главврач Маргулис/

    Там не р..ло, там е..ло.

    06.08.2025

  • Алекс Крот

    Согласен с Министром,хватит растить легионеров и кормить,пора свою молодежь постить, вкладываться в них:thumbsup:

    06.08.2025

  • Робин из Локсли

    Когда я вижу Мединского, я спокоен за судьбу Отечества.

    06.08.2025

  • Пан Юзеф

    Ничего. Зато "Носки от Мединского" скоро завоюют не только Россию, но и весь Мир.

    06.08.2025

  • Робин из Локсли

    Мало кто это знает в современной России пан Юзеф. Ибо не все герои носят плащи.

    06.08.2025

  • Красный флаг Победы

    Развивать, конечно, надо. И с чего-то надо начинать, пусть мера выглядит командой сверху, но всё равно направление движения правильное. Жаль только, что в некоторых топ-клубах появятся бразилы и прочие негроиды с российским паспортом. А в некоторых и по нескольку штук...

    06.08.2025

  • hattabysh

    Такой формат 5 на поле и 10 в заявке не будет способствовать покупке качественных футболистов.

    06.08.2025

  • Пан Юзеф

    На швейной машинке работают тоже достойные люди. Именно эти люди шьют мундиры, бруки, каски и сапоги по эскизам, которые разработал пан Мединский. Творческий человек. Трудится на благо России

    06.08.2025

  • baduga-0401

    Что там с лимитами в Испании, Италии, Англии и.др.?

    06.08.2025

  • andreijakov1eff

    Все правильно,только качество футбола упадет ниже плинтуса.Будем смотреть восемь матчей Факел-Динамо(Мах.) каждый тур с игрой уровня ФНЛ и такой же посещаемостью.

    06.08.2025

  • Робин из Локсли

    Какой разносторонний человек. Не удивлюсь если он ещё и на швейной машинке....

    06.08.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Чем наш хоккей отличается от нашего футбола?

    06.08.2025

  • Я41

    Ужесточение лимита это НЕ развитие российских футболистов. Подготовка+ достойная оплата высококвалифицированных детских тренеров по всей стране, создание условий для тренировочного процесса, это развитие российских футболистов.

    06.08.2025

  • Slim Tallers

    Согласен он с министром. Так банщика сами и назначили такие вот Ротенберги. И тот делает всё,что ему прикажут.

    06.08.2025

  • 55555....

    А кого конкретно,Ротенберг развил в своем, пи.да.рас.ти.ческом мирке???

    06.08.2025

  • Пан Юзеф

    Рисуют школьнички. Художники пишут.

    06.08.2025

  • Kimi_

    Вот это р..ло на фото)) Очередной интеллектуал от Роттенбергов))

    06.08.2025

  • andreichf

    Это же он поднял хоккей в пидере ?

    06.08.2025

  • Робин из Локсли

    Он ещё и рисует !?

    06.08.2025

  • Пан Юзеф

    А что, в России нет достойных художников? Вот Мединский, к примеру.

    06.08.2025

  • Робин из Локсли

    Сюжет достойный кисти Леонардо.

    06.08.2025

  • Пан Юзеф

    Дрожжит земля, падают ниц германцы, мамбабразилы, лягушатники и макаронники, а саксы и вовсе удирают, сверкая пятками. Лежать, черти! Сборная России несется навстречу трофеям!

    06.08.2025

  • Робин из Локсли

    Ты орошал Сапогова спанком ?

    06.08.2025

  • Millwall82

    им то как раз нормально будет) кэш будет капать им и их агентам в 2-3 объеме. Существенный рост з.п. при таком лимите неминуем. А там возможны откаты уже в ДЮСШ на регулярной основе, что бы в состав кого надо ставили.

    06.08.2025

  • Робин из Локсли

    Я уже слышу её парнокопытный топот пан Юзеф. Она стремительно несётся не только за горами а уже и в предгорьях.

    06.08.2025

  • Пан Юзеф

    Самому-то не смешно? Про Алаева.

    06.08.2025

  • Пан Юзеф

    Слава мудрому Борису Ротенбергу - Великому Развивателю! Гигимония Российского футбола не за горами!

    06.08.2025

  • avlaq

    И почему в Сочи 10 легионеров очень низкого уровня?

    06.08.2025

  • avlaq

    Говорят, что иностранные футболисты плохие, но если тренер ставит иностранца вместо нашего, то какой же уровень этих незаменимых.

    06.08.2025

  • vaaldik

    Налицо недопонимание, как устроен футбольный бизнес. Что именно так это и работает, покупается игрок, его кондиции повышаются и он продается с прибылью для клуба. Покупаются еще, опять их доводят до нужной кондиции и продают. А часть вырученных денег идет, в т.ч. на развитие детского спорта, клуба, покупку опять же российских мастеров... Кстати, вот интересная статистика: Лучший бомбардир сезона — Манфред Угальде («Спартак», Коста-Рика, легионер): 17 голов. Среди топ-3 бомбардиров только один россиянин — Алексей Батраков («Локомотив»): 14 голов. В пятёрке лучших только двое российских игроков по количеству голов: Алексей Батраков и Дмитрий Воробьёв («Локомотив»). В списке лучших ассистентов также доминируют легионеры: Бителло («Динамо», 11 результативных передач), Маркиньос («Спартак», 10), Вендел («Зенит», 10). Так что, будет меньше легов, будет меньше зрителей, следовательно, меньше денег.

    06.08.2025

  • Александр Коваль

    Что вам мешает развивать российских футболистов при отсутствии лимита? И привозить сильных иностранцев?

    06.08.2025

  • Jubmoj

    не только звезд растить, а комплексно вести работу. и вопросы с суммами должны подниматься. какого фига играть, если и так получишь свои $

    06.08.2025

  • Jubmoj

    печальную перспективу нарисовали

    06.08.2025

  • Lyudmila Sintsova

    Дело было не в бабине . ......

    06.08.2025

  • unfan

    Ничему не учимся, когда не было лимита клубы шумели и выигрывали еврокубки и сборная была сильная, просто посмотрите состав до 2014 года, из нынешних даже на скамейку никого бы не взяли, вратарей не учитываем. Далее ввели лимит для домашнего чм и в итоге 3 натурал Бразилиа в сборной, просто позорище, дальше хуже, агенты просят дикие деньги за никчемышей, которые только стульями могут бить людей. Видимо, хотят продолжения банкета. Зачем развиваться, если получил кучу денег в 20 лет и все равно будешь играть потому что лимит, просто супер условия... никто ежегодно не доминирует даже в сильно просевшей по силе лиге.

    06.08.2025

  • Aston Villa

    Всё говно идёт из города на болотах... В РФС бомжи просто прописались..

    06.08.2025

  • Berkut-7

    ТУпость полнейшая, во всех странах клубы развивают своих игроков и занимаются легионерами и никакие чиновники в это не вмешиваются, толкьо в РОссии чиновники учат клубы кого им покупать, кого им развивать.....поэтмуо футболв России и в жопе , Фурсенко тоже в уши заливал, как мы молодёжь будем развивать благодаря лимиту и в 2018году выиграем чемпионат мира ......ДБ (с) Лавров.

    06.08.2025

  • Millwall82

    будет как с сосиской, помог потолок зарплат в КХЛ?))) ну или в черную (в конвертах).

    06.08.2025

  • grischinmichail

    ...лучше введите потолок зарплат

    06.08.2025

  • grischinmichail

    Так развивайте, стройте школы, развивайте тренеров для детей и юношей, стройте поля...А лимит только угробит хилую систему подготовки молодежи...

    06.08.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Отношения между Минспортом и РФС: Минспорт: контролирует соблюдение законодательства в сфере спорта, в том числе и в футболе, а также распределяет бюджетные средства на развитие спорта. РФС: является самостоятельной организацией, отвечающей за развитие футбола, организацию соревнований, формирование сборных команд и т.д. Сотрудничество между Минспортом и РФС осуществляется на основе соглашений и взаимодействия в рамках развития футбола в стране. Минспорт может влиять на решения РФС через финансирование, нормативные акты и другие рычаги. РФС, как правило, отчитывается перед Минспортом о своей деятельности, особенно в части использования бюджетных средств и выполнения поставленных задач. Взаимодействие: Минспорт и РФС взаимодействуют по разным вопросам, связанным с развитием футбола, включая: Финансирование: Минспорт может выделять средства на развитие футбола, которые распределяются между различными организациями, включая РФС.

    06.08.2025

  • Иван

    как же этих ротенбергов много стало

    06.08.2025

  • Симон Вирсаладзе

    А чего у себя-то не развиваете? Даже тренер с гишпанских земель (и не сказать, что шибко выдающийся).

    06.08.2025

  • Топотун

    Впейся ему в пах !

    06.08.2025

  • Топотун

    Ты Тони Дилайла.

    06.08.2025

  • Топотун

    Вата, а кто нибудь говорит что наших не надо развивать !?

    06.08.2025

  • bishevcky

    Никакие привилегии не помогут апельсинкам родиться на осинках.Вот рост зарплат отечественным неумёхам исключительно за паспорт. вот и весь результат.

    06.08.2025

  • dinela

    Бёныть!Да это же Тони Монтана!

    06.08.2025

  • СТИЛЯГА1

    Всё верно, нужно заканчивать с футболом и двигать суверенный ногомяч

    06.08.2025

  • Солёный

    Хотите сказать, что Дзюба - это уровень Аршавина, Смертина и т.д.? Большим футболистом где стал Дзюбы - в зачуханном турецком клубе он никак себя не проявил. В чем его большиство? Вы считает, что Дзюба играл на свою зарплату в 3 ляма зелени в год (такие зарплаты в топ-клубах Европы только) вы считаете уровень Дзюбы соотвествует его зарплате?

    06.08.2025

  • Millwall82

    тут вот какая проблема нарисовывается, где брать защитников и опорников, при таком жестком лимите нужно искать в каждый клуб по защитнику (а то и 2-3) с правильным паспортом, где их взять? Это же не фрукты и овощи которые в сезон подрастают. Этих защитников не хватает даже на сборную, какие 16 клубов РПЛ? Где бл их найти? Это самые проблемные линии российского футбола уже много лет (десятилетий).

    06.08.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Тьфу на тебя.

    06.08.2025

  • совва

    а че в СКА родственник не развивали, тащили легионеров и половину ЦСКА перекупали? или это другое?)

    06.08.2025

  • Alex Vik

    У меня такое впечатление, что в еврокубках они участвовать и не собираются.

    06.08.2025

  • Gocha 83

    Если вы не застали лимит. Лимитчик будет получать, не зарабатывать как Кокорин в свое время 5 лямов баксов забивая по 7 голов за сезон . зенит и московские клубы будут пылесосить остальные рос клубы по молодежи. А при прочих равных поедут в Питер и в Москву . Потом буду говорить,всех собрали в 2 клуба,а заменить их некем будет.

    06.08.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    Все сейчас колеблятся с линией партии.....что скажут сверху то и верно...:grin::grin::grin::grin::grin:

    06.08.2025

  • Gocha 83

    Модераторы почему удалили комментарий. Там мата нет. Или это не совпадает со мнением гражданина Финляндии.

    06.08.2025

  • Слава Иванов

    Своих надо обучать, развивать, а главное, зажечь ту искру, которая будет вести игрока, думать в игре, гореть игрой, желанием побеждать, забивать! Не смотря ни на что биться на поле за свою команду, ребят, страну :flag_ru:. А не то что попинал мячик и все равно свою сумму получил

    06.08.2025

  • Wektor

    Не надо умничать, умнее будешь выглядеть, тупая скотина

    06.08.2025

  • Millwall82

    какая зависть, чистое презрение к ним, и к его подпевалам.

    06.08.2025

  • Wektor

    Завидуй молча, петушок. Надоела ты, девочка, своим нытьем

    06.08.2025

  • Gocha 83

    вырастут новые кокорины с зарплатой в 5 лямов баксов и 8 голами за сезон. ведь у них уже будет место в составе из за паспорта. зенит,спартак и клубы с бабками начнут пылесосить клубы ,а извините при прочих равных игроки поедут в Питер и в Москву.

    06.08.2025

  • НВ

    Врёт красиво, аж хочется верить :zany_face:

    06.08.2025

  • Вы это кому сейчас написали? Мне? Я помню. Но времена то изменились. Да нет талантов. Кроме Тюкавина и Батракова никто вообще ни о ком не говорит. И лимит здесь не причем. Давайте сделаем лимит, я только за. И посмотрим что будет.

    06.08.2025

  • Яна Калинина

    Это надо было делать резко,когда леги бежали и когда международка закрылась,а теперь какой смысл,спустя 3 сезона?лучше вообще убрать лимит,сразу зарплаты упадут

    06.08.2025

  • Vitalick

    хорошо сказали, согласен:thumbsup:

    06.08.2025

  • Millwall82

    Заболотные и ко, теперь как в картинке с лошадью в ванне с деньгами.

    06.08.2025

  • incomstar

    Так детский и юношеский футбол развивать надо, от туда футболисты берутся)

    06.08.2025

  • herr Major

    Какой лимит? Нужно выгнать всех легов на время санкций

    06.08.2025

  • Andrei Shulga

    Однозначно! Я за!

    06.08.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Типичное поведение для парадокса Лапьера.

    06.08.2025

  • Sergey Sparker

    Хуже Ротенбергов может быть только Дегтярев! Сгиньте оба!

    06.08.2025

  • m_16

    И что не так с Дзюбой? Вот он как раз редкий пример того, как молодой российский игрок пробился через многочисленные аренды и стал большим футболистом.

    06.08.2025

  • Viktor Freond

    Основное условие развитие детского футбола, таланты оттуда берутся, да, для молодых потом лучше играть. Как бы основная проблема не легионеры, убери их, лучше не станет, нужна комплексная мера. И проблемы не легионеры, а то что дормоеды получают кучу денег благодаря паспорту, вот ради этого можно делать изменения.

    06.08.2025

  • Самарони

    Кроме лимита необходимо добавить наличие выпускников собственных академий на поле и в заявке. Иначе опять рынок будут перегревать.

    06.08.2025

  • ShadowPavel

    Можно сказать это инвестиция в будущее российского футбола. Будет больше возможностей для молодых российских игроков в РПЛ, ускорит их прогресс и ориентированы будут на воспитание собственных звезд, а не на временных иностранных исполнителей. Хочется увидеть + результат

    06.08.2025

  • Millwall82

    сказал гражданин Финляндии. И блатным сыночком (двумя) которых всегда по блату пропихивали. Что Бориса хрен попадешь, что Роман Марино.

    06.08.2025

  • Vladimir Osipov

    ага и молодого перспективного Зиньковского взяли )

    06.08.2025

  • Niikiitic

    Я считаю, нужен баланс. Иностранцы это конечно хорошо, но своих ребят развивать и продвигать важнее

    06.08.2025

  • оппонент

    Ещё бы ты не согласился с министром. Когда увеличивали представительство все тоже соглашались. "Легионеры должны быть высокого класса, у которых наши футболисты могут учиться". Да наши этих теперешних "бездарей легионеров" не могут превзойти. С какого перепугу они начнут учиться, просто займут место тех, кому уступают в мастерстве.

    06.08.2025

  • Кабанчик

    Лимит - Зло для развития российских футболистов.

    06.08.2025

  • Pavel Khlebnikov

    В один прекрасный день всю перспективную российскую молодежь заберет Зенит ну или Динамо. Пройдутся богатые клубы катком по всему российскому контингенту. В Сочи останутся те кто останется и будет он барахтаться как сейчас внизу РПЛ или в ФНЛ, равно как и другие периферийные клубы. Цены на россиян взлетят. Все кому надо наварятся, а футбол останется на том же уровне.

    06.08.2025

  • Кабанчик

    лимит и сейчас есть, а где таланты? Батраков? а еще кто?

    06.08.2025

  • clyushnikoff

    а что сейчас не дают талантам развиваться, смотри на ЦСКА, Динамо, Локо, там полно молодых игроков, им не мешает этот лимит, лимит, это условие для халтурщиков, которые не хотят тренироваться, всё равно в основу попаду, чё кожу рвать

    06.08.2025

  • Кабанчик

    Чему наши футболисты научились у Легионеров за последние 20 лет?

    06.08.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Если бы все было так просто, то в Южной Америке не осталось футболистов. За получение гражданства еще воевать надо - читайте закон.

    06.08.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    А это, товарищ, не вашего ума дела. Важно дело делать - результат вторичен.

    06.08.2025

  • mikeV

    А кто им мешает??

    06.08.2025

  • mikeV

    А с чего они будут развиваться, если их и так неплохо кормят???? И чем больше лимит - тем лучше будут кормить...

    06.08.2025

  • bishevcky

    Не так Гражданство даём всем десяти , никаких двусмысленностей , чисто российская команда, никаких легионеров.Уря!

    06.08.2025

  • bishevcky

    Патамушта одобрение г-на Ротенберга это знак.....Понимать надо.

    06.08.2025

  • Igor1982

    сильнейшие рождаются в конкуренции с более сильными! а лимитчики им пофиг: главное паспорт есть

    06.08.2025

  • Vitalick

    Считаю, шаг в верном направлении сделан. Клубы больше будут вкладываться в своих перспективных парней, а не искать быстрых решений с иностранцами. В итоге вырастут свои звезды :flag_ru::star2:

    06.08.2025

  • Highlander

    Делаем как в Зените. Берем 10 бразилов. Пятерым даем гражданство. И вуаля. Развиваем рассеян.

    06.08.2025

  • Солёный

    Как не появилсь? Кокорин, Дзюба и вся их компания... ))))))))

    06.08.2025

  • Smail

    Рациональное зерно в этом есть,лимит нужен - надоело смотреть на чужие лица. Своих талантов полно, развивайте, работайте

    06.08.2025

  • sdf_1

    Глупости всё это. При желании никакой лимит и даже его отсутствие не помешает Ротенбергу развивать российских игроков. Тем более, что в "Сочи" ни один нормальный иностранный игрок не поедет. Так что никакой проблемы в том, чтобы набрать в "Сочи" российских игроков и развивать их, нет. И ещё. РФС независмая общественная организация. Чемпионат страны проводит некоммерческое партнёрство «Российская футбольная премьер-лига». Ни та, ни другая организация не входит в министерство спорта и не подчиняется ему. Так почему министр Дегтярев считает себя вправе устанавливать лимиты? Да ещё приказом. Почему молчат Дюков и Алаев? Они в этих организациях типа зиц-председателя Фунта?

    06.08.2025

  • analytica

    У кого память еще не атрофировалась, те и знают. Это уже было. Были 11 легионеров в старте Донамо Москва в 2005. А потом в том же году был принят на перспективу лимит 5 легионеров на поле, 10 в заявке. После того, как его полностью ввели (2009) три еврокубка, выигранные российскими командами в 2005-2008 гг, превратились в воспоминания, а главное, что за время действия нового лимита в России не появилось новых футбольных талантов.

    06.08.2025

  • Степочкин

    Койта у нас в сборной кажется? Фу-ууух, отлегло... высокого класса иностранец. Так-то все верно говорит. Но как вы будете определять высококлассность иностранца? Склько матчей заигранных за сборную своей страны должно быть?

    06.08.2025

  • Prazjsky Krysarik

    Все правильно, давно пора, за счет этого и будут развиваться наши футболисты

    06.08.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Молодец. Развивать, развивать и еще раз развивать. Должность политрука учредить в командах. Анкетирование, учеба, лицензирование, полиграфирование: российские футболисты - лицо нашего футбола (хоть он и ного-мяч). Времена диктуют условия развития.

    06.08.2025

  • Главное, чтобы эти таланты появились. Терзает смутное сомнение, что лимит изменит ситуацию. Хотя, кто знает.

    06.08.2025

    Станкович может быть уволен из «Спартака». Сербу дали 5 матчей, чтобы исправить ситуацию

    Черчесов стал главным тренером «Ахмата»
