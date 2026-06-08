Тюкавин о варианте с «Зенитом»: «Если кто-то заинтересован во мне, пусть обращается к руководству «Динамо»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин в интервью «Известиям» и «СЭ» рассказал, как относится к слухам об интересе к нему со стороны «Зенита».

— Уже много лет слухи об интересе к вам «Зенита» возникают чуть ли не каждое трансферное окно. Как реагируете на них примерно в десятый раз?

— Не от меня же они появляются. Это обычное дело, когда какой-то клуб интересуется какими-либо футболистами. Но все знают, что у меня долгосрочный контракт с «Динамо» и что меня все устраивает в родном клубе. Так что, если кто-то заинтересован во мне, пусть обращается к руководству «Динамо», а оно уже обратится ко мне с этим предложением, если посчитает нужным.

Тюкавин — воспитанник «Динамо». В сезоне-2025/26 форвард забил 13 голов и сделал 6 результативных передач в 31 матче за бело-голубых.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 17 миллионов евро.