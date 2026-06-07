Источник: «Ювентус» интересуется вратарем «Краснодара» Агкацевым

«Ювентус» интересуется голкипером «Краснодара» Станиславом Агкацевым, сообщает журналист Иван Карпов.

По данным источника, итальянский клуб наводил справки о возможности трансфера 24-летнего россиянина. Препятствием для сделки может стать политическая ситуация, но если «Ювентус» пойдет на сделку, то покупка Агкацева может обойтись в сумму от 15 до 20 миллионов евро.

При этом туринцы не рассматривают голкипера «Краснодара» как главную цель. Приоритетный вариант для «Ювентуса» — вратарь «Ливерпуля» Алиссон, однако англичане не собираются расставаться с бразильцем, поэтому итальянцы готовы обратить внимание на другие кандидатуры.

Агкацев — воспитанник «Краснодара». В сезоне-2025/26 россиянин провел 37 матчей за «быков» во всех турнирах и пропустил 29 голов, отыграв 15 встреч на ноль.