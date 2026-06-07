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7 июня, 18:58

Источник: «Ювентус» интересуется вратарем «Краснодара» Агкацевым

«Ювентус» интересуется вратарем «Краснодара» Агкацевым
Станислав Агкацев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Ювентус» интересуется голкипером «Краснодара» Станиславом Агкацевым, сообщает журналист Иван Карпов.

По данным источника, итальянский клуб наводил справки о возможности трансфера 24-летнего россиянина. Препятствием для сделки может стать политическая ситуация, но если «Ювентус» пойдет на сделку, то покупка Агкацева может обойтись в сумму от 15 до 20 миллионов евро.

При этом туринцы не рассматривают голкипера «Краснодара» как главную цель. Приоритетный вариант для «Ювентуса» — вратарь «Ливерпуля» Алиссон, однако англичане не собираются расставаться с бразильцем, поэтому итальянцы готовы обратить внимание на другие кандидатуры.

Агкацев — воспитанник «Краснодара». В сезоне-2025/26 россиянин провел 37 матчей за «быков» во всех турнирах и пропустил 29 голов, отыграв 15 встреч на ноль.

Источник: Telegram-канал Ивана Карпова
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Станислав Агкацев
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ФК Краснодар
ФК Ювентус
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