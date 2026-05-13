Дегтярев: «Дискуссия о лимите на легионеров в футболе продолжится через год»

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев подтвердил, что ужесточение лимита на легионеров в российском футболе вступает в силу с сезона-2026/27, и пообещал через год подвести первые итоги реформы.

Согласно новым правилам, клубы РПЛ смогут вносить в заявку не более 12 иностранцев (ранее было 13), а одновременно выпускать на поле — не более 7 (ранее 8).

«Дискуссия шла год, в основном в СМИ, но ни к каким существенным переменам не привела, — цитирует Дегтярева ТАСС. — За это время в Минспорте побывали главы РФС и РПЛ, два руководителя клубов, а большинство участников процесса сконцентрировались на том, чтобы отговорить, надавить, повлиять и в итоге не допустить изменения параметров лимита. Но вы знаете, приказ подписан».

Министр подчеркнул, что хочет, чтоб клубы больше вкладывали в детско-юношеский футбол.

«Я поставил вопрос коллегам: мы или начинаем вместе вкладываться в детско-юношеский футбол, или мы будем вас к этому побуждать», — заявил Дегтярев.

По словам министра, главным критерием успеха станут не отчеты, а реальные цифры.

«Для всех руководителей клубов двери Минспорта открыты, и через год мы эту дискуссию продолжим. Посмотрим, сколько денег пошло в академии, сколько законтрактовано молодых российских спортсменов, как менялось их игровое время. Мой прогноз — 100 процентов, что это изменит финансовые потоки в сторону детей», — резюмировал Дегтярев.

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