Дегтярев: «Дискуссия о лимите на легионеров в футболе продолжится через год»
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев подтвердил, что ужесточение лимита на легионеров в российском футболе вступает в силу с сезона-2026/27, и пообещал через год подвести первые итоги реформы.
Согласно новым правилам, клубы РПЛ смогут вносить в заявку не более 12 иностранцев (ранее было 13), а одновременно выпускать на поле — не более 7 (ранее 8).
«Дискуссия шла год, в основном в СМИ, но ни к каким существенным переменам не привела, — цитирует Дегтярева ТАСС. — За это время в Минспорте побывали главы РФС и РПЛ, два руководителя клубов, а большинство участников процесса сконцентрировались на том, чтобы отговорить, надавить, повлиять и в итоге не допустить изменения параметров лимита. Но вы знаете, приказ подписан».
Министр подчеркнул, что хочет, чтоб клубы больше вкладывали в детско-юношеский футбол.
«Я поставил вопрос коллегам: мы или начинаем вместе вкладываться в детско-юношеский футбол, или мы будем вас к этому побуждать», — заявил Дегтярев.
По словам министра, главным критерием успеха станут не отчеты, а реальные цифры.
«Для всех руководителей клубов двери Минспорта открыты, и через год мы эту дискуссию продолжим. Посмотрим, сколько денег пошло в академии, сколько законтрактовано молодых российских спортсменов, как менялось их игровое время. Мой прогноз — 100 процентов, что это изменит финансовые потоки в сторону детей», — резюмировал Дегтярев.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|9-4
|12
|
2
|Зенит
|4
|3
|0
|1
|12-2
|9
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|8-4
|9
|
4
|Динамо Мх
|4
|3
|0
|1
|9-6
|9
|
5
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
6
|Балтика
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Рубин
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|6-5
|5
|
10
|Динамо
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
14
|Крылья Советов
|4
|0
|2
|2
|2-7
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|22.08
|15:30
|Факел – Оренбург
|- : -
|22.08
|18:00
|Ахмат – Ростов
|- : -
|22.08
|20:15
|ЦСКА – Локомотив
|- : -
|23.08
|13:00
|Акрон – Крылья Советов
|- : -
|23.08
|15:15
|Динамо – Родина
|- : -
|23.08
|17:30
|Динамо Мх – Краснодар
|- : -
|23.08
|20:00
|Спартак – Зенит
|- : -
|24.08
|20:30
|Балтика – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0