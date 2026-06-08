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8 июня, 00:00

Тюкавин о расставании «Динамо» с Гусевым: «Он еще будет возглавлять хорошую команду»

Алексей Фомин
автор iz.ru
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин в интервью «Известиям» и «СЭ» рассказал, как отнесся к тому, что руководство бело-голубых не стало продлевать контракт с Роланом Гусевым, который возглавлял команду с ноября 2025 года.

— Удалось персонально попрощаться с Роланом Гусевым и его штабом?

— Я с Роланом Александровичем постоянно на связи. Записал ему видео сразу же после официального объявления о его уходе. С Романом Сергеевичем Шароновым тоже постоянно общаюсь. В теплых отношениях остался со всем предыдущим тренерским штабом «Динамо» — спасибо им за работу, за помощь. Вообще никаких нареканий к ним не может быть. И ничего плохого в их адрес у меня нет.

— Понятно, что их судьба во многом была завязана на результаты Кубка России, из которого «Динамо» вылетело на предпоследней стадии. Но в целом по работе они убедили, что могут успешно тренировать на уровне РПЛ?

— Я думаю, что точно убедили. Даже если посмотреть на наши результаты весной, то мы по набранным очкам были одними из лучших в чемпионате России.

Да, к сожалению, вылетели из Кубка от «Краснодара», но если взять содержание матча, то мы играли хорошо и ни в чем не уступали одному из лидеров нашего футбола, проиграли ему только в серии пенальти. Понятно, что никто на это не будет смотреть — встреча забудется, а результат останется. Но уверен, что Саныч (Гусев) еще будет возглавлять хорошую команду.

После окончания сезона-2025/26 «Динамо» не стало подписывать новый контракт с Роланом Гусевым. Новым главным тренером бело-голубых стал Сандро Шварц, который уже работал с командой с октября 2020 года по июнь 2022 года.

Константин Тюкавин.«Шварц скучал по времени, когда работал в «Динамо». Тюкавин — о Гусеве, Сафонове и Лиге чемпионов

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Константин Тюкавин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
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30 тур
17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
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