Тюкавин о расставании «Динамо» с Гусевым: «Он еще будет возглавлять хорошую команду»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин в интервью «Известиям» и «СЭ» рассказал, как отнесся к тому, что руководство бело-голубых не стало продлевать контракт с Роланом Гусевым, который возглавлял команду с ноября 2025 года.

— Удалось персонально попрощаться с Роланом Гусевым и его штабом?

— Я с Роланом Александровичем постоянно на связи. Записал ему видео сразу же после официального объявления о его уходе. С Романом Сергеевичем Шароновым тоже постоянно общаюсь. В теплых отношениях остался со всем предыдущим тренерским штабом «Динамо» — спасибо им за работу, за помощь. Вообще никаких нареканий к ним не может быть. И ничего плохого в их адрес у меня нет.

— Понятно, что их судьба во многом была завязана на результаты Кубка России, из которого «Динамо» вылетело на предпоследней стадии. Но в целом по работе они убедили, что могут успешно тренировать на уровне РПЛ?

— Я думаю, что точно убедили. Даже если посмотреть на наши результаты весной, то мы по набранным очкам были одними из лучших в чемпионате России.

Да, к сожалению, вылетели из Кубка от «Краснодара», но если взять содержание матча, то мы играли хорошо и ни в чем не уступали одному из лидеров нашего футбола, проиграли ему только в серии пенальти. Понятно, что никто на это не будет смотреть — встреча забудется, а результат останется. Но уверен, что Саныч (Гусев) еще будет возглавлять хорошую команду.

После окончания сезона-2025/26 «Динамо» не стало подписывать новый контракт с Роланом Гусевым. Новым главным тренером бело-голубых стал Сандро Шварц, который уже работал с командой с октября 2020 года по июнь 2022 года.