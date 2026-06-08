Тюкавин об Ибрагимове из «МЮ» в сборной России: «По тренировкам видно, что он быстрый, резкий, техничный»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин в интервью «Известиям» и «СЭ» поделился впечатлениями от совместных тренировок в сборной России с полузащитником «Манчестер Юнайтед» Амиром Ибрагимовым.

— В сборную России впервые был вызван Амир Ибрагимов из молодежной команды «Манчестер Юнайтед». За несколько дней совместных тренировок успели с ним познакомиться и оценить его игровые качества?

— Так, чтобы прям познакомиться, — нет. Несколько раз пересекались в расположении сборной, но не могу сказать, что много общались. Что касается игровых качеств, то по тренировкам было видно, что он быстрый, резкий, техничный. Посмотрим, как будет в игре. Но видно, что футболист классный.

Ибрагимов дебютировал за сборную России 5 июня — 18-летний хавбек вышел на замену в BetBoom товарищеском матче против Буркина-Фасо (3:0). Футболист провел на поле 30 минут и не отличился результативными действиями.