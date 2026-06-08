Футбол
Сборная России
Новости
Статьи Фото Видео Все материалы Команда
Уведомления
Главная
Футбол
Сборная России

8 июня, 00:40

Тюкавин об Ибрагимове из «МЮ» в сборной России: «По тренировкам видно, что он быстрый, резкий, техничный»

Алексей Фомин
автор iz.ru

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин в интервью «Известиям» и «СЭ» поделился впечатлениями от совместных тренировок в сборной России с полузащитником «Манчестер Юнайтед» Амиром Ибрагимовым.

— В сборную России впервые был вызван Амир Ибрагимов из молодежной команды «Манчестер Юнайтед». За несколько дней совместных тренировок успели с ним познакомиться и оценить его игровые качества?

— Так, чтобы прям познакомиться, — нет. Несколько раз пересекались в расположении сборной, но не могу сказать, что много общались. Что касается игровых качеств, то по тренировкам было видно, что он быстрый, резкий, техничный. Посмотрим, как будет в игре. Но видно, что футболист классный.

Ибрагимов дебютировал за сборную России 5 июня — 18-летний хавбек вышел на замену в BetBoom товарищеском матче против Буркина-Фасо (3:0). Футболист провел на поле 30 минут и не отличился результативными действиями.

Константин Тюкавин.«Шварц скучал по времени, когда работал в «Динамо». Тюкавин — о Гусеве, Сафонове и Лиге чемпионов

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Амир Ибрагимов
Константин Тюкавин
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Манчестер Юнайтед
Читайте также
Шипачев едет в «Салават», Ливо получит до 120 млн в «Авангарде», а «Спартак» усилился опытными тренерами. Главные трансферные новости КХЛ на 9 июня 
«Атлетико» отказался продавать Альвареса в «Реал» за 150 миллионов евро
Что произошло за день 9 июня. Главное
Какая страна — участница чемпионата мира нам ближе, за кого болеть? Разбираемся на цифрах
Во Франции потребовали прекратить помощь Киеву из-за безумной мобилизации
Суд в Санкт-Петербурге ограничил распространение фильма с Тимоти Шаламе
Популярное видео
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Россия — в полуфинале Лиги наций
Россия — в полуфинале Лиги наций
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Сборная России в 2026 году: матчи и соперники по товарищеским матчам
Бевеев: «Могли забить больше Тринидаду, но не забили»
Батраков о матче с Тринидадом и Тобаго: «Приятно забить в день рождения»
Батраков забил в день рождения, Россия разгромила Тринидад и Тобаго
Россия — Тринидад и Тобаго: видеообзор матча
Батраков: «Проведу ли следующий сезон в РПЛ? Не знаю, 50 на 50»
Карпин о победе над Тринидадом и Тобаго: «Сегодня доволен всем. Но, если придираться, есть вопросы к реализации»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Россия — Тринидад и Тобаго: где и когда пройдет товарищеский матч

Кисляк: «Верю, что еще сыграю на чемпионате мира за сборную»
Новости
RSS RSS
Все новости