Глушаков не обеспокоен словами Барко об «Индепендьенте»: «Он же не сказал, что хочет играть там прямо сейчас»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков в разговоре с «СЭ» поделился мнением о словах хавбека красно-белых Эсекьеля Барко про желание играть за «Индепендьенте».

«Он же не сказал, что хочет играть там прямо сейчас. Эсекьель желает там играть в будущем, в целом. Ничего страшного в его словах не вижу. Так многие футболисты хотят вернуться. Сейчас вопрос в том, продлит он контракт или нет. Барко — ключевой игрок и без него «Спартаку» будет тяжело. С ним по-другому заиграл Умяров, который начал больше играть вперед. Литвинов также стал выглядеть иначе, ему Барко развязал руки в атаке», — сказал Глушаков «СЭ».

Барко перешел в «Спартак» из аргентинского «Ривер Плейт» летом 2024 года, подписав трехлетний контракт. По информации российских и зарубежных СМИ, летом 27-летний Барко может покинуть российский клуб. Интерес к игроку проявляют клубы из Аргентины и Бразилии.

В сезоне-2025/26 хавбек забил 8 голов и сделал 9 результативных передач в 37 матчах за красно-белых во всех турнирах.

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