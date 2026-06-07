Источник: тренер «Партизана» Благоевич возглавит «Акрон»

Новым главным тренером «Акрона» станет возглавляющий «Партизан» Срджан Благоевич, сообщает Sport24.

Отмечается, что стороны практически урегулировали все детали сделки и в ближайшее время оформят переход. «Партизан» получил небольшую компенсацию за досрочный разрыв контракта специалиста.

В сезоне-2025/26 РПЛ «Акрон» возглавлял Заур Тедеев, который покинул свой пост 17 мая. После этого исполняющим обязанности главного тренера был назначен Мурат Искаков. 24 мая специалист объявил о своем уходе.

Тольяттинская команда сохранила прописку в РПЛ. По сумме переходных матчей она выиграла у «Ротора» со счетом 2:1.

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