«Ленинградец» обеспечил выход в Первую лигу после поражения «Велеса»

Футбольный клуб «Ленинградец» обеспечил себе выход в Лигу Пари (Первую лигу) на следующий сезон после поражения столичного «Велеса» от «Машука-КМВ» из Пятигорска со счетом 0:1.

«Ленинградец» набрал 33 очка и занимает первое место в группе «Золото» дивизиона А Леон — Второй лиги.

Команда из Санкт-Петербурга опережает занимающий третью строчку «Велес» на 6 очков за тур до конца чемпионата. На второй строчке располагается новосибирская «Сибирь» (31 очко). В Первую лигу выйдут две лучшие команды, а клуб, занявший третье место, сыграет в плей-офф за выход.

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