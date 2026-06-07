Источник: «Арсенал» заинтересован в трансфере Луиса Энрике из «Зенита»

«Арсенал» проявляет интерес к полузащитнику «Зенита» Луису Энрике, сообщает журналист Жоао Ван Бойсен.

По информации источника, лондонский клуб провел консультации с окружением 25-летнего футболиста. В «Арсенале» планируют следить за выступлениями Энрике на чемпионате мира.

Сборная Бразилии на ЧМ-2026 попала в группу C. Там соперниками бразильцев станут Марокко, Гаити и Шотландия.

Луис Энрике перешел в «Зенит» из «Ботафого» в январе 2025 года. В прошедшем сезоне он провел 34 матча во всех турнирах, забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 24 миллиона евро.

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