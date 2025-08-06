Станкович может быть уволен из «Спартака». Сербу дали 5 матчей, чтобы исправить ситуацию

Как стало известно «СЭ», главный тренер «Спартака» Деян Станкович в ближайшее время может быть уволен, если не улучшит результаты команды на старте чемпионата России.

После ближайшего матча (в 4-м туре РПЛ против «Локомотива») 46-летний серб встретится с руководством красно-белых и обсудит свое будущее в клубе. На исправление ситуации у Станковича есть пять игр, но решение может быть принято раньше. При этом сам тренер в случае увольнения может отказаться от большей части неустойки.

Ближайшие матчи «Спартака» в чемпионате с «Локомотивом» (9 августа, в гостях), «Зенитом» (16 августа, дома), «Рубином» (23 августа, в гостях), «Сочи» (30 августа, дома) и «Динамо» (13 сентября, в гостях). В то же время красно-белые еще дважды сыграют в Кубке: с «Динамо» из Махачкалы (12 августа, дома) и «Пари НН» (26 августа, дома).

«Спартак» после 3-го тура РПЛ с 4 очками занимает 11-е место в турнирной таблице. Красно-белые на своем поле встретились с «Динамо» из Махачкалы (1:0) и «Балтикой (0:3), а затем сыграли с «Акроном» в Самаре (1:1). В стартовом матче группы Кубка России спартаковцы победили «Ростов» в гостях (2:0).

