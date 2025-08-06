Футбол
6 августа, 14:44

Станкович может быть уволен из «Спартака». Сербу дали 5 матчей, чтобы исправить ситуацию

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Деян Станкович.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», главный тренер «Спартака» Деян Станкович в ближайшее время может быть уволен, если не улучшит результаты команды на старте чемпионата России.

После ближайшего матча (в 4-м туре РПЛ против «Локомотива») 46-летний серб встретится с руководством красно-белых и обсудит свое будущее в клубе. На исправление ситуации у Станковича есть пять игр, но решение может быть принято раньше. При этом сам тренер в случае увольнения может отказаться от большей части неустойки.

Ближайшие матчи «Спартака» в чемпионате с «Локомотивом» (9 августа, в гостях), «Зенитом» (16 августа, дома), «Рубином» (23 августа, в гостях), «Сочи» (30 августа, дома) и «Динамо» (13 сентября, в гостях). В то же время красно-белые еще дважды сыграют в Кубке: с «Динамо» из Махачкалы (12 августа, дома) и «Пари НН» (26 августа, дома).

«Спартак» после 3-го тура РПЛ с 4 очками занимает 11-е место в турнирной таблице. Красно-белые на своем поле встретились с «Динамо» из Махачкалы (1:0) и «Балтикой (0:3), а затем сыграли с «Акроном» в Самаре (1:1). В стартовом матче группы Кубка России спартаковцы победили «Ростов» в гостях (2:0).

Главный тренер &laquo;Спартака&raquo; Деян Станкович.Станковичу дали пять матчей. Тренер готов отказаться от полной неустойки в случае увольнения

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург? Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.

Деян Станкович
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
  • ShadowPavel

    Я думаю это будет лучшим решением

    09.08.2025

  • рustot

    А может быть и не уволен

    08.08.2025

  • Bibliotekar

    Олег Романцев доходил до полуфинала Лиги Чемпионов с одними россиянами в составе Спартака плюс Максимка Робсон. В Спартаке раскрывались игроки из Великих Лук, Тамбова, Реутова, Волгограда. Что изменилось?

    07.08.2025

  • vlad654

    Эту Алку давно привлечь надо по статье за клевету. Пусть укажет источники, если с такими подробностями крапает провокационную статью.

    07.08.2025

  • spar001

    федунизм головного мозга неизличим...

    07.08.2025

  • vlad654

    Верно. Надо бы в контрактах игроков прописывать, если сидят на лавке, зарплата уменьшается в 3 раза. Тогда только и будут нормально бегать и играть.

    07.08.2025

  • vlad654

    Да чё тут говорить, админресурс втопил на полную, газ не зря подорожал.

    07.08.2025

  • vlad654

    Это ложная статейка под заказ известно какого достояния, ну прям как будто на совещании присутствовала лже-журналюшка алла назарова.

    07.08.2025

  • выводы уже сделаны. и давно,кстати! весеннюю часть прошлого сезона гл. тренер провалил,причем напрочь! это было очевидно всем,но только не руководству СПАРТАКА

    07.08.2025

  • vlad654

    А твоё "достояние болотное" уже обделалось, только благодоря судейкам ещё не оказалось на 16-м месте в РПЛ.

    07.08.2025

  • itiv

    Глупость! После матча с Локо-надо увольнять.Столько просрать!!!

    07.08.2025

  • vlad654

    Не согласен. Во-первых, в 1-м туре команда наиграла на 5 голов, засчитали 1, не говоря о ещё 3-х пенальти. Только это была игра 11х11, и в НОРМАЛЬНУЮ погоду. А потом начались форсмажоры - жара за +30 и игра в меньшинстве по такой погоде. Так что ближайшая игра в субботу покажет реальную силу Спартака с лидером чемпионата. Тогда и можно будет делать выводы.

    07.08.2025

  • vlad654

    И я за Стана)

    07.08.2025

  • vlad654

    Лучше и не скажешь, конгениально))

    07.08.2025

  • vlad654

    Сам-то давно сбежал из палаты номер 6?

    07.08.2025

  • vlad654

    Верно, потому что ты пропустил приём таблеток.

    07.08.2025

  • Красно-белый Аквариум7

    Поцелуй его в дёсны = Ты точно такое же чмо-лузерок ((

    07.08.2025

  • Красно-белый Аквариум7

    На каждой ветке одно и тоже НЫТЬЁ (( - не надоело, чмошник ?! Желаю тебе-старой вони подретузной ОКОЛЕТЬ в этом сезоне...

    07.08.2025

  • hardoviy

    Что за пурга? ;только контракт продлили... И на выход

    06.08.2025

  • Армеец

    тут же забудем...есть другие герои..Например яСтас

    06.08.2025

  • Garik Ivanov

    Бобров любой судейский беспредел опрадывает фолами по неосторожности, у него уже пластинка заела.

    06.08.2025

  • Армеец

    И это славно...

    06.08.2025

  • Garik Ivanov

    А что Станкович, если первые три тура команду гнобят, все спорные ситуации трактуют в пользу противников красно-белых, особенно, когда Аззи игрант чисто рукой в штрафной, но там до этого видят легчайший толчек, и игру рукой не считают. Хотя не только их, надо признать. В матче Зенит Рубин мяч игроку Рубина в опущенную руку сзади попадает, сзади, Карл, и судейки ставят на точку. А в матче Зенит-ЦСКА на последней минуте при обычной борьбе в штрафной судья видит фол со стороны ЦСКА и указывает на точку. И все судьи поют, как загипнотизированные, о фоле по неосторожности. Уже смотреть на это противно и слушать всяких Лапочкиных и Егоровых.

    06.08.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Милый, ломай меня быстро!

    06.08.2025

  • Есть город на Неве

    ленька, а ведь ты гомосек! мы пиздим таких кастетами!

    06.08.2025

  • Александр Солодовников

    К этому времени как раз Черчесова с Ахмата уволят....

    06.08.2025

  • RSMsouth

    А какие у него шансы против Локо , Зенита и Казани ? Без судей там максимум 2 очка получат .

    06.08.2025

  • som173

    Раздолбайство лечат быстро- удалилси не по делу, вон из клуба. Савсем вон. Причем ВОН должно быть прописано при составление контракта. Привез пеналь в сваи варота( хотел, не хотел, похрен) вон из клуба. При невыплате неустойки. Тогда шабашники вроде Ливаи или Болота 100 падумают, удалицца или нет. Пачему удален Маркиньос? Разинул пасть на судью( он че дурень думал, судья убоицца ево слов и отменит гол? На пол месячной зарплаты наказан должен быть. Ведь все знают, как судят Спартак, а значит и вести игрокам надыть себя пристойно. А енто зависит именно от тренера. Но если тренер сам псих, сам ругат судей, а не игроков, то удаления и пеналя так и будут сыпацца как из рога изобилия. Хе-хе!

    06.08.2025

  • som173

    Нормальные тренеры енто кто? У нас были тренеры с мировыми именами и че? Если Спартак захочет и Спалети приедет. Тока захочут ли боссы Лукойла? Скажу ишо раз - Спартаку не хватает тока дисциплины, на поле и вне ево. И рабора каждова саперника перед игрой, каждова, а не похренизм Стана на саперников, типа они сами забьют, тока выйдя на Спартак. Не забивают. А сам Спартак забить не спасобен, ибо игры нет. Ее ставить надыть и наши тренеры енто умеют делать. Хе-хе!

    06.08.2025

  • АйЯЯйКиН-СССР

    по существу - 2 игры в полных составах спартак в этом году выйграл в одну калитку. Не свезло с Акроном, с Балтикой бензин кончился к 80 минуте. Нет претензий к команде, это к футболу не имеет отношения. У Зенита 5 и ЦСКА 5, но ты что то не хнычешь, что они провалили старт сезона. Спартак - впорядке, я уверен. Альтернативы Станковичу нет. Новый ноунейм не нужен. :smirk:

    06.08.2025

  • АйЯЯйКиН-СССР

    ты отстал от жизни. Россия - это табу для гейропецев. Не будет у нас тренеров больше с мировым именем, игроки будут ехать за три цены (потому как санции и без еврокубков), сборная на десятилетия без турниров. Спартак, Зенит, ЦСКА, Динамо или ЛОКО не зовут что-то Спалетти, Моуриньев, Алонсо... Либо сидит наш, либо берут нового ноунейма, потому как нормальные к нам не поедут еще с десяток лет. Наш удел для Спартака - ваноли, абскакали, виктории, черчески (слава богу пронесло, дай бог сил клубу имени папы) и прочие семаки:stuck_out_tongue_winking_eye:

    06.08.2025

  • Псевдоним

    По последней информации Станковичу дали 27 матчей на исправление ситуации. И есть договоренность с РФС не назначать на матчи Спартака судей чья фамилия начинается на букву К.

    06.08.2025

  • som173

    Опыта гришь не было у Стана? Так какова хрена он не ушел весной? Иль он не знал, что перерыв 3 месяца? Мог наверное и кансультанта позвать, то зачем делицца лаврами с кем то ишо. Он типа сам с усам. Спартак не тот клуб, где тренер должен набирацца лпыта, для ентова Оренбурги есть. С баблом Лукойла Спартак ниже 2 места быть не должен по определению. А на счет Капел и Хидингов- позови тренером в Спартак Талалаева или Юрана, и они канфетку из Спартака сделают. Все что для ентова нужно, донести до игроков игровую дисциплину . Что мона делать на поле, а что низя. Кто не согласен всех вон из каманды. И брать тех, кто буит открыв рот слушать тренера. И уверяю тебя, Рахимовы и Талалаевы на голову сильнее идиотов, вроде Стана и тренера Сочи, каторова уже паперли из клуба. А скоро попрут и Стана, ибо он не тренер. Хе-хе!

    06.08.2025

  • Sinaron

    Фантастика )))

    06.08.2025

  • АйЯЯйКиН-СССР

    Хреновые у тебя полочки... Все объяснялки ни о чем и мимо. Одно Стану можно предъявить за зиму - у него не было опыта зимних сборов на три месяца. Зимний перерыв 3 месяца, в два раза больше, чем летом, считай новый чемпионат, и забота клуба была дать ему советника из наших, кто уже проходил с нашими клубами зимнюю подготовку, пусть даже Романцева консультантом... Но клуб этого не сделал. Ну и Станкович без опыта не смог. Опыт дело наживное. К нам едут тренеры без опыта набираться на наших клубах резюме и знаний. Капеллы, Адвокаты, Спалетти и Хидинки к нам больше не поедут.:stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye:

    06.08.2025

  • som173

    Теперя по дисциплине- Стан и пальцем не пошевелил, что б каманда стала управляемой. Он и сам с памошниками псих на психе, такими же сделал и игроков, када за удаления ругал не игроков, а судей. Умный тренер работает над тем, что б удалялси саперник, а дурак вроде Стана, работает, что б удаляли спартачей. Кто заставлял придурка Маркиньоса разевать пасть на судью? Кто заставлял фолить Хлуса или Болотину? Судьи че ли? Кто давал повод для назначений пеналей, судья че ли? Не, поленья вроде Миксимки и Зобы. Так шта нехрена защищать хряка Стана, он не тренер, по крайней мере для Спартака. Хе-хе!

    06.08.2025

  • som173

    Списать бездаря Стана надыть было в мае месяце. Разложу по полкам непонятливым, как ты. Зиму Стан проспал, в отличии от тренеров других клубов- ниче не сделал для улучшения игры. А вот тренеры других клубов сделали, разобрав игру Спартака осень. Они быстро пришли к выводу, чтоб сломать игру Спартака. Для ентова надыть было все то, выключить из игры связку Барко- Угальде. Барку весной выключили мелкими и крупными фолами, нещадно люпив ево по ногам, как тока он принимал мяч. Угальду выключил сам Стан, купив тухлова Ливайку. И Спартак осталси и без Барко, Угальды и Ливаи. А учитывая, что остальные в Спартаке в основном дрова, то и игры разом не стало. Мог Стан че то сделать енти летом? Мог наверное, но не сделал, хотя и купил за 27 лимонов очередное бревно, коих в Спартаке с избытком. Хе-хе!

    06.08.2025

  • Anash

    Лечиться конечно НАДО !!! Но результат - Безнадёга !!!

    06.08.2025

  • som173

    А че не так написал болела каней? Все по делу вроде . Судьи тянут Зинит с тех пор, как Пром с Милляром пришли . А продажные журналюги всему находят оправдания. Дошли до тово, что типа судьи больше всех помогают Спартаку, а Зинит типа убивают. Хотя ошибки за Спартак почти все как под копирку- судьи помогли Спартак, не наказав каво то второй ЖК. А вот Зинит убивают пеналями липавыми, назначеные в варота саперников, засчитывают голы с офсайдов, с толчками саперников в чужой штрафной, неудалением игроков Зинита, как и не назначение им ЖК. В Зините половину костоломов мона выгонять с поля почти в каждой игре. Но удаляют пачему то игроков из других клубов. Вот так и живем в СБГ каралевстве кривых зеркал, откуда смотрят ухмыляясь Милляры, Медведевы, Казарцевы и Караси. Хе-хе!

    06.08.2025

  • Anash

    Не надейся - твой Свинарник не спасется и тебя не утешит !!!

    06.08.2025

  • Саша

    Сначала считал, что Спартак обыграет Локомотив 1-0 и посчитал 7 очков. Затем решил, что будет ничья 1-1 и добавил к 7 ещё 1 очко. Всё верно, 5 очков. А может и 8 будет, если Спартак Рубин обыграет. Но, это вряд ли получится. Скорее и там ничья будет. Тогда 6 очков Станкович наберёт.

    06.08.2025

  • tanyurg56

    Локо уже на счётчике у газпромовских свистков.

    06.08.2025

  • Автогол

    Так это нужно было делать до продления контракта. Может он специально сейчас не будет стараться выигрывать

    06.08.2025

  • Anash

    Отвратительная Глупость и полное Невежество, которые никак не лечатся!

    06.08.2025

  • tanyurg56

    Верно мыслите! поддерживаю!

    06.08.2025

  • Андрей

    Да пускай даже восемь. Потеря семи баллов очень отрыгнётся весной след. года, любой команде.

    06.08.2025

  • АйЯЯйКиН-СССР

    В МАТЧАХ, ГДЕ СПАРТАК ИГРАЛ 11 НА 11 - в обоих выйграл ЗА ЯВНЫМ ПРЕИМУЩЕСТВОМ!!!:sunglasses::sunglasses::sunglasses: Как вы задолбали списывать тренеров, особенно после пары матчей, которые к футболу не имеют ничего общего!!:face_with_symbols_over_mouth::face_with_symbols_over_mouth::face_with_symbols_over_mouth: Спартак устроил себе продолжение предсезонки по нагрузкам - 3 тайма в меньшинстве (ЭТО ПОЛОВИНА времени в сезоне!!!) и вы ждете, что у НЕГО ДОЛЖНО БЫТЬ 9 очков... Ну без мозгов - руководство и глоры, требующие смены тренера...:stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye: 10 на 9 10 на 8 10 на 9.... Ни одна команда не вывезет такие нагрузки физически. Вы все вместе с АллойНазаровой целовали Стакановича в попу прошлой осенью. Тренер тот же, игроки - те же. Правда не было тогда спортивного директора у Спартака ВОООБЩЕ!:stuck_out_tongue_closed_eyes:

    06.08.2025

  • Динозаврик

    Да ладно? Неужели у Станковича настоящий праздник? Молодец, выжал из Лукойла все что смог и домой!))

    06.08.2025

  • olc

    Если возмет 15 очков, то я тоже за серба.

    06.08.2025

  • olc

    Что же ты сука, все время срешь под Спартак!?

    06.08.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Это хорошо. У меня футболом в семье никто не болел. Я первый болельщик. Ушёл в армию и там решил, что буду болеть за армейский клуб. Вот и болею. А Родственники жены, братья и друзья все спратачи. Меня удивляет их викторина про то, кто поулярнее? Неужели так оторваны от реальности?! Какой Зенит?! После Спартака в РФ с 1990 года всегда на 2 месте был по популярности ЦСКА, в советские годы Динамо Киев.

    06.08.2025

  • ONIKAN2013

    Хотел написать: "И тебя вылечат", а потом понял, что медицина здесь бессильна.

    06.08.2025

  • Як Цидрак

    У меня брат спартаковец с децва, живет с видом на Песчанку, и трое сыновей в футбол в мини в ЦСКА играют. Всякое бывает)

    06.08.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Было дело, Дед и дядьки и двоюродныые братья и сестры все Спартачи. Поэтому пытаются оспартачить.

    06.08.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Алланазаров все еще не в курсе, что Черчесов уже пристроен?

    06.08.2025

  • Як Цидрак

    Слава богу, а то сомневались пару лет назад с твоих слов

    06.08.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Дети все тоже Армейцы!

    06.08.2025

  • Як Цидрак

    А дети?

    06.08.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Я всегда в РедБлу!

    06.08.2025

  • Як Цидрак

    Привет, мусчина, ты сегодня в какой розе?

    06.08.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Привет Милый!

    06.08.2025

  • Як Цидрак

    А нафик эта Станковичу отказаться от большей части неустойки, он идиот?

    06.08.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Я вас всех спартаконенавистников отпитушу на хоровод по кругу!

    06.08.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Надо стараться в ближайших 5 турах взять 15 очков! Я за серба!

    06.08.2025

  • 199

    Оставте до конца сезона-хоть посмеёмся на последок.А то придёт очередной скакун, к этому уже привыкли.

    06.08.2025

  • с13

    В разрезе нынешнего Спартака новость крайне неожиданная! И самое главное - вроде Абаскаль затосковал по РПЛ, да и Руй освободился ... А вот Черчесова упустили.

    06.08.2025

  • Ivan Ivanov

    Спирт,пасив это ты,а твой актив Васька lgbt.

    06.08.2025

  • Спринт

    Колхозный Стаканович пять матчей не сможет доработать .. через 3 (три) тура тушинский пассив Лукойла снимется .. **

    06.08.2025

  • Serjeapple

    Беспроигрышная статья! Поскольку при вполне возможном отрицательном результате 5 матчей, Станковича с большой вероятностью уволят. А будет его совещание с руководством... Не будет его... Никому это неизвестно... В том числе и автору. Писать о БУДУЩЕЙ встрече тренера с руководством... Соврал, не пойман - и хорошо.

    06.08.2025

  • shpasic

    как откуда? бред сивого карпа, наклевавшегося птичьего помёта.

    06.08.2025

  • Игорь СпЭкс

    А что это разные странные люди зашевелились? Сначала некто из разряда водных крыс пишет полную ахинею про клуб, который две игры из трех провел в меньшинстве и в ворота которого назначили больше всего пенальти в текущем чемпе якобы его очень опекают судьи... теперь вот о тренере заботятся.. как бы его быстрее поменять? Боитесь? Не переживайте, мы справимся. Лучше о национальном "достоянии" переживайте.. или о супер-клубе доблестных защитников правопорядка....

    06.08.2025

  • НВ

    Алла Назаров, откуда весть? :zany_face:

    06.08.2025

  • 23 быка

    Эта музыка будет вечной...

    06.08.2025

  • 199

    Пять матчей и.... снимаются!:thumbsdown:

    06.08.2025

  • hant64

    Да похороны сезона будут при любом раскладе - хоть со Станковичем, хоть без него. И так будет до тех пор, пока Спартаком не начнут руководить нормальные футбольные менеджеры, а не лукойловские.

    06.08.2025

  • www.leningrad.spb.ru

    ванючему заблевотному хрюндельклубу крышка! и это прекрасно! Бгггг!

    06.08.2025

  • Владимир Горницкий

    Уволят - и уволят. Обсуждать спартаковскую чехарду с тренерами бессмысленно и неинтересно. Вот если бы нашелся такой, что хотя бы три года проработал, это было бы необычно, была бы тема для разговора - с чего бы это. А так - все как всегда за последние 20 с лишним лет... С соответствующими результатами.

    06.08.2025

  • Gagiga

    Истерички. Зачем было продлевать контракт, чтобы впасть в отчаяние после 3 тура?

    06.08.2025

  • vbfbkmalyshev

    Ну. и сойдет...тока Казань чай вынесут?

    06.08.2025

  • Aндрей кадулин

    Это даже не цирк,это дурдом ,свинарня жжёт

    06.08.2025

  • Sergey Sparker

    Я болельщик ЦСКА. По идее, дела в Спартаке меня волновать не должны. Но, есть одно большое, НО! Сейчас исходы матчей решают не тренеры, не игроки... Хоть из штанов выпрыгавайте, исходы матчей решают судьи. Противники поросят посмеивались когда Спартак, по беспределу, гнобили кроты. Потом пришел черед наш, ЦСКА, подлец в черной форме, играючи, подсадил на свисток игроков ЦСКА, и высосал из отвратительного отростка пенальти, чтобы понравиться Миллеру. Сейчас, даже при самой гениальной игре команды, "свисток" может помножить эту команду на ноль. При этом услужливые журнашлюхи, типа Боброва, готовы оправдать любое говно. Желаю Станковичу удачи, но не быть впереди ЦСКА. Желаю гнилому порождению болот зениту сгинуть в пердив. Сгинь, нечистая сила!

    06.08.2025

  • spartsmen

    5 с таким расписанием - это утопия :grin:

    06.08.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    он имел ввиду , что Спартак победит Рубин 2 : 1 . И наберёт на отрезке в 5 матчей , 8 очков

    06.08.2025

  • Clever77

    Игроки в ужасе представляют как на прощание Станок их лабызать и обнимать начнёт:joy:

    06.08.2025

  • GGGARTH

    Ну уволят и что? Черчесова уже забрали, а больше никто и не пойдёт. Тем более что игроки то старые останутся - Хлусевичи, Литвиновы, Денисовы и прочие Максименки.... С ними кашу не сваришь.

    06.08.2025

  • Спартак 98

    Исправляться с таким календарём, мда уж . Если это правда то с сербом уже можно попрощаться.

    06.08.2025

  • Андрей

    Пять баллов, ты как считал? :face_with_raised_eyebrow: Ну а за предполагаемый исход с нашими, могу лишь поблагодарить.

    06.08.2025

  • bishevcky

    Интересно, в Спартаке уже выбран следующий заложник.?

    06.08.2025

  • shpasic

    почему забыли, что будет ещё два кубковых матча с ПариНН и Махачкалой?

    06.08.2025

  • Саша

    В ближашие пять матчей «Спартак» сыграет с «Локомотивом» 1-1 «Зенитом» 0-2 «Рубином» 1-2 «Сочи» 3-0 и «Динамо 1-1 и наберет 5 очков из 15.

    06.08.2025

  • Dron65

    спортак-экспресс

    06.08.2025

  • Правильно , истеричка .

    06.08.2025

  • Conquestador

    Ближайшая пара это Локо и Зенит, тут может быть что угодно, выводы сделать по матчам можно, но... думаю если оба проиграют и без особой игры, то сделают выводы по двум, но это будет тушение пожара

    06.08.2025

  • Mavezdef

    опять карп охоты попил...

    06.08.2025

  • bvp

    Очередной этап спартаковского бизнесс-процесса. Взяли нового тренера, подписали под него игроков, теперь пора его увольнять, ну а потом настанет время и от игроков избавляться.

    06.08.2025

  • Сергей Макурин

    Через пять уволят. Пока найдут нового, ещ? пять. Первый круг закончится. Пока новый войд?т в курс дела, зимняя пауза. Долгие сборы, опять скажут тренеру в новинку, весна и конец чемпионата. В общем сезон для спартака закончен.

    06.08.2025

  • Анкль Бэнксий_

    Дебилина, тебя не поставят.))

    06.08.2025

  • analytica

    Правильно сделали. Думакю, что Спартак разыграется за 5 матчей, и Станкович останется.

    06.08.2025

  • Andre_Saratov

    Ничто не предвещало беды. Стоял обычный день 13 сентября, суббота, даже не пятница...

    06.08.2025

  • Степочкин

    5 матчей это целая месячная зарплата. А месячная зарплата у Станковича как вам годами собирать на автопарк новеньких жигулей.

    06.08.2025

  • SuperDennis

    Ну, будем вспоминать...

    06.08.2025

  • henri71

    Нахрен он нужен. Увольняйте, толку не будет. Дело еще в желании играть. Угальде, Барко и компания смотрят как-бы свалить

    06.08.2025

  • DemolisherAjax

    Очень мало статей про Спартак,ребят,давайте побольше :) Клуб как никак 11-ое место занимает :) и чемпионом был за последние 25 лет аж 2 раза!!! :smile::grin::laughing: На секундочку это столько же,сколько у Рубина :)

    06.08.2025

  • АндрейК

    Может погорячились с 5? Там только Сочи, а остальные все не подарок. Можно и парой будет обойтись

    06.08.2025

  • именно так.

    06.08.2025

  • как по мне,то 5игр это много. мерилом тренерского "гения" просто обязаны стать....следующие две игры. считаю,все эти разговоры про судейство,это удел слабых. команда не играет,команда мучается,а все эти удаления,нарушения,пенальти лишь.... следствие.

    06.08.2025

  • Роман Морковкин

    Жаль. 5 матчей - это слишком много, безумно просто много, целая вечность. Физрука надо было увольнять в конце прошлого сезона.

    06.08.2025

  • sdf_1

    Это по информации Заремы?

    06.08.2025

  • Max Stch

    Локомотив-Зенит-Рубин-Сочи-Динамо...это пять туров..

    06.08.2025

  • Джон Сильвер

    После зимней паузы прошлого сезона Спартак "потерялся" и до сих пор "найтись" не может.Причина в Станковиче? Как говорят в народе - ушёл в себя и не вернулся.

    06.08.2025

  • Немальчиш

    интересно, и сколько ж из оставшихся матчей не проигают?

    06.08.2025

  • Max Stch

    начались пугалки.... кто next ?

    06.08.2025

  • инок

    Пару матчей хватит для понимания управляет ли он командой или уже сам забил на неё. Готова ли команда биться за тренера Станковича? 5 туров слишком много. Уже и новый сезон можно списывать тогда..

    06.08.2025

  • Эрик Стейн

    Как стало известно СЭ.....от кого стало известно?Статью написал тот-кто часто пишет в конце статьи * Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.)))))

    06.08.2025

  • Андрей

    Пять - это много. За три игры можно самоустраниться от борьбы за самые высокие места, а пять - это похороны сезона, считай.

    06.08.2025

