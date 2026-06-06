Мостовой — о желании Барко играть в «Индепендьенте»: «Если он покинет клуб, то это сильно повлияет на «Спартак»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился мнением о словах хавбека красно-белых Эсекьеля Барко про желание играть за «Индепендьенте».

«Он же не сказал, что хочет уйти сейчас. Закончит выступление здесь и поедет туда. Ничего особенного в его словах нет. Если он покинет клуб, то это сильно повлияет на «Спартак». Но у него же пока еще есть контракт», — сказал Мостовой «СЭ».

Барко перешел в «Спартак» из аргентинского «Ривер Плейт» летом 2024 года, подписав трехлетний контракт.

По информации российских и зарубежных СМИ, летом 27-летний Барко может покинуть российский клуб. Интерес к игроку проявляют клубы из Аргентины и Бразилии.

В сезоне-2025/26 хавбек забил 8 голов и сделал 9 результативных передач в 37 матчах за красно-белых во всех турнирах.

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