6 августа, 15:00

Черчесов стал главным тренером «Ахмата»

Сергей Разин
корреспондент
Станислав Черчесов.
Фото ФК «Ахмат»

Российский специалист Станислав Черчесов стал главным тренером «Ахмата», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 61-летним тренером рассчитано на три года. Ранее Черчесов уже возглавлял грозненскую команду — с 2011 по 2013 год.

Станислав Черчесов.Черчесов возвращается в РПЛ спустя 10 лет. Он сделает «Ахмат» снова опасным

Последним местом работы Черчесова была сборная Казахстана, которую он возглавлял с 2024 по 2025 год. Также Черчесов работал в «Спартаке», «Амкаре», «Динамо», «Легии», «Ференцвароше» и сборной России, с которой дошел до четвертьфинала ЧМ-2018.

5 августа «Ахмат» объявил об уходе Александра Сторожука, возглавлявшего команду с июня. Под его руководством «Ахмат» провел 4 матча, в которых потерпел 4 поражения.

После 3 туров грозненцы, не набравшие очков, занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Станислав Черчесов
РПЛ
ФК Ахмат
  • Борис3

    Опять не на долго пришёл.Ещё с сыном со своим.Один Черчесов хорошо, смешно,а два Черчесовых лучше-это двойная радость.К ним бы ещё в тренерский штаб Ротенберга подогнать бы.:grinning:

    09.08.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Я за Стаса, а тех кто против Стаса я на юйухе вертел!

    07.08.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Непотопляемое оно, видать

    07.08.2025

  • hant64

    Я в футболе был знатоком ещё тогда, когда тебя, дебила, в проекте не существовало. И на этом форуме гадишь именно ты, фифка недоделанная. Дебилушка.

    06.08.2025

  • GGGARTH

    Удачи молодому специалисту!

    06.08.2025

  • Спринт

    Черчес - по спирали вниз .. .

    06.08.2025

  • Tony Lee

    Чабан на месте. Было уже?))

    06.08.2025

  • 678ugu

    И что ему в Вене не сиделось? Мазохист какой-то...

    06.08.2025

  • 678ugu

    Ишь ты, еще знаток футбола нашелся! То он раздваивается в своих комментариях, а теперь помимо тенниса еще на футбольной ниве гадит!

    06.08.2025

  • хурма(сельдерей)

    на русском:grin:

    06.08.2025

  • Berkut-7

    Приветыч покатает в своём автобусе , а больше и не ждите от него.

    06.08.2025

  • fell62

    высидел )))

    06.08.2025

  • АйЯЯйКиН-СССР

    Они нашли друг друга. Примерно, Ахмат и есть уровень усатого. И не надо быть чемпионами - и хватит умений Черчеса, чтоб не вылететь. Бултыхаются там где-то внизу , болтаются - ну и ладно. :yum::yum::yum:

    06.08.2025

  • хурма(сельдерей)

    зря тут ерничают Стас поднимет команду но не слишком высоко что-бы потом было не так больно падать а сейчас в Зените маленькая паника срочно меняют все схемы и расстановки Семак купил папаху на всякий случай зачем? а хрен его знает ...так в голову мне пришло:grin:

    06.08.2025

  • хурма(сельдерей)

    дождался!!!

    06.08.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Хорошему тренеру Успехов в новой Команде!

    06.08.2025

  • Valekka

    Давно вы там не были,пора проведать,Карпин справится-Валера Верим!!!

    06.08.2025

  • Valekka

    Конечно было : чтобы Динамо не отправлять в Первую Лигу,расширили её до18 команд.Такое не забудешь!

    06.08.2025

  • инок

    Ждем Черчесова на пресс-конференции и его интервью.

    06.08.2025

  • Millwall82

    усы прирастут бородой? Борода победы)

    06.08.2025

  • Patera

    Как бы то ни было, с этим самовлюблённым павлином чемп станет интересней. Надеюсь, программа развития имяотцовцев от этого кадра не претерпит изменений по сравнению со сб.Казахстана...

    06.08.2025

  • Millwall82

    не, такое не отправить. В любом случае, "появятся необъяснимые причины в концовке чемпионата", уже не раз и не два подобное было.

    06.08.2025

  • Millwall82

    не главный тренером, а главой спортивно-тренировочного отдела ФК Ахмат, это важно(с).

    06.08.2025

  • Denizzz77

    а что стаканович у тебя дома делает? за парнем твоим приглядывает пока ты на работе?

    06.08.2025

  • Fanatico

    дедушка старый ему всеравно

    06.08.2025

  • AnTaras

    Эх, немного не дождался отставки Станковича:grinning:

    06.08.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Стасику надо Дзюбу звать на подмогу

    06.08.2025

  • Морская свинка_1979

    Политпроект

    06.08.2025

  • blue-white!

    Не зря Стас в Москве уем груши окалачивал. Надеюсь это поможет Ахматию вылететь в пердив, пора бы уже...

    06.08.2025

  • СереХа

    Стас, газ!

    06.08.2025

  • hant64

    С чем Ахмат трудно поздравлять. Я и не буду.

    06.08.2025

  • оппонент

    Вляпался.

    06.08.2025

  • Саша

    Пастух приступил к своим обязанностям съесть шляпу Боярского.

    06.08.2025

  • ALEX1984

    Всего-то 3 недели не дождался , когда стакановича выпрут из свинарни ))

    06.08.2025

  • camellla

    Устал ждать "топового" варианта. Тоже можно понять.

    06.08.2025

  • Леший

    Зря. Но, видимо, деньги очень нужны. Иначе не объяснить.

    06.08.2025

    • Ротенберг — об изменении лимита: «Полностью согласен с министром. Нужно развивать наших российских футболистов»

    Мангаш попрощался со «Спартаком» перед переходом в «Спортинг»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

