Черчесов стал главным тренером «Ахмата»

Российский специалист Станислав Черчесов стал главным тренером «Ахмата», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 61-летним тренером рассчитано на три года. Ранее Черчесов уже возглавлял грозненскую команду — с 2011 по 2013 год.

Последним местом работы Черчесова была сборная Казахстана, которую он возглавлял с 2024 по 2025 год. Также Черчесов работал в «Спартаке», «Амкаре», «Динамо», «Легии», «Ференцвароше» и сборной России, с которой дошел до четвертьфинала ЧМ-2018.

5 августа «Ахмат» объявил об уходе Александра Сторожука, возглавлявшего команду с июня. Под его руководством «Ахмат» провел 4 матча, в которых потерпел 4 поражения.

После 3 туров грозненцы, не набравшие очков, занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата России.