Бывший спортивный директор «Акрона» рассказал о подлом поступке Тедеева

Бывший спортивный директор «Акрона» Антон Чистяков в интервью «СЭ» назвал подлыми слова экс-тренера команды Заура Тедеева о скаутинге игроков.

— Тедеев также говорил о системе скаутинга, которая его не устраивала.

— Безусловно, с моим приходом у нас были свои планы и трансферные цели. Большинство футболистов из них подписать не удалось в силу разных причин. Но в этом как раз и заключается работа спортивного директора, чтобы уметь быстро реагировать на ситуацию на рынке. Так мы подписали, например, Бистровича и Севикяна, которые в начале окна были для «Акрона» недоступны.

— Тедеев утверждает, что их не успели изучить.

— Когда возник вариант с Бистровичем, мы сразу сделали общий звонок, к которому я подключил тренера. После звонка он сказал, что не верит в его подписание. Он полностью поддержал его кандидатуру. Кристиана удалось убедить. Но потом на зимнем совещании с владельцем клуба Морозовым Тедеев сказал, что футболист никому не был нужен, а мы его подобрали. Это было подло с его стороны.

Возвращаясь к теме системы скаутинга, когда я пришел в команду, мы отдали девять футболистов. Получается, они все прошли прошлую систему скаутинга, которая тренера устраивала?

Также он говорил про какую-то поддержку на совещаниях, когда обсуждались футболисты, которые выходили за рамки бюджета... Но на этих совещаниях он молчал.

Тедеев покинул «Акрон» 17 мая после поражения от «Крыльев Советов» (1:4) в 30-м туре РПЛ. С 27 очками тольяттинцы финишировали на 13-м месте в турнирной таблице.

В стыковых матчах за место в высшем дивизионе «Акрон» под руководством исполняющего обязанности главного тренера Мурата Искакова победил «Ротор» (2:0; 0:1).

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