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6 июня, 12:15

Бывший спортивный директор «Акрона» рассказал о подлом поступке Тедеева

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора

Бывший спортивный директор «Акрона» Антон Чистяков в интервью «СЭ» назвал подлыми слова экс-тренера команды Заура Тедеева о скаутинге игроков.

— Тедеев также говорил о системе скаутинга, которая его не устраивала.

— Безусловно, с моим приходом у нас были свои планы и трансферные цели. Большинство футболистов из них подписать не удалось в силу разных причин. Но в этом как раз и заключается работа спортивного директора, чтобы уметь быстро реагировать на ситуацию на рынке. Так мы подписали, например, Бистровича и Севикяна, которые в начале окна были для «Акрона» недоступны.

— Тедеев утверждает, что их не успели изучить.

— Когда возник вариант с Бистровичем, мы сразу сделали общий звонок, к которому я подключил тренера. После звонка он сказал, что не верит в его подписание. Он полностью поддержал его кандидатуру. Кристиана удалось убедить. Но потом на зимнем совещании с владельцем клуба Морозовым Тедеев сказал, что футболист никому не был нужен, а мы его подобрали. Это было подло с его стороны.

Возвращаясь к теме системы скаутинга, когда я пришел в команду, мы отдали девять футболистов. Получается, они все прошли прошлую систему скаутинга, которая тренера устраивала?

Также он говорил про какую-то поддержку на совещаниях, когда обсуждались футболисты, которые выходили за рамки бюджета... Но на этих совещаниях он молчал.

Тедеев покинул «Акрон» 17 мая после поражения от «Крыльев Советов» (1:4) в 30-м туре РПЛ. С 27 очками тольяттинцы финишировали на 13-м месте в турнирной таблице.

В стыковых матчах за место в высшем дивизионе «Акрон» под руководством исполняющего обязанности главного тренера Мурата Искакова победил «Ротор» (2:0; 0:1).

Антон Чистяков и&nbsp;Заур Тедеев.«Если бы Тедеев возглавил «Спартак», прямые конкуренты были бы только рады». Интервью Антона Чистякова

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ФК Акрон
Заур Тедеев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
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30 тур
17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
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