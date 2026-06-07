Источник: «Галатасарай» начал со «Спартаком» переговоры по трансферу Жедсона

«Галатасарай» заинтересован в переходе полузащитника «Спартака» Жедсона Фернандеша, сообщает Sozcu.

По информации источника, турецкий клуб начал переговоры по трансферу 27-летнего португальца. Жедсон уже выступал за «Галатасарай» на правах аренды из «Бенфики» в 2021 году.

В сезоне-2025/26 полузащитник провел за «Спартак» 36 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал три голевые передачи.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Жедсона в 16 миллионов евро. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до лета 2029 года.

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