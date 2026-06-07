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7 июня, 15:37

Барановская о выступлении сына за «Спартак»: «Это уже образ жизни»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Артем Бухаев
Корреспондент

Российская телеведущая и экс-супруга нападающего сборной России Андрея Аршавина Юлия Барановская в разговоре с «СЭ» в кулуарах ПМЭФ-2026 высказалась о выступлении своего сына Арсения за «Спартак».

— Ваш сын Арсений в октябре стал чемпионом Москвы в составе «Спартака». А как он переживал финал Кубка России?

— «Спартак» — это образ жизни. К большому счастью, спасибо родителям команды за доверие — у нас дома собираются ребята. А, например, на день рождения Арсения приходят и родители, и команда. Во время того первенства, где «Спартак» стал чемпионом, наши родители ездили на все турниры, поддерживали на трибуне. У нас оркестр, барабаны, трубы — все для того, чтобы ребята ощущали поддержку. И конечно же, когда играет основной «Спартак», ребята с Арсением смотрят. Они так же ходят почти на все матчи, есть билеты от клуба. Все командой, организованно посещают стадион.

— И как Арсений смотрел за финалом Кубка?

— Если носишь ромб на сердце, то любая победа «Спартака» — твоя. Еще хочу сказать огромное спасибо клубу — они организовали круг почета прямо на стадионе перед началом игры основной команды. Ребята с Арсением прошли по стадиону, где была взрослая команда, им аплодировал весь фан-сектор. Это дорогого стоит. Спасибо руководству клубу за такую возможность.

Сын Барановской и Аршавина Арсений занимается в системе «Спартака» с 2020 года.

«Спартак» в суперфинале FONBET Кубка России обыграл «Краснодар» (1:1, пенальти 4:3) и стал обладателем трофея. В РПЛ красно-белые финишировали на четвертом месте.

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ФК Спартак (Москва)
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Источник: «Галатасарай» начал со «Спартаком» переговоры по трансферу Жедсона

Барановская заявила, что ее сын пропитался «спартаковским духом»: «Отказывается ходить на матчи других команд»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
Результаты / календарь
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
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