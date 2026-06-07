Барановская о выступлении сына за «Спартак»: «Это уже образ жизни»

Российская телеведущая и экс-супруга нападающего сборной России Андрея Аршавина Юлия Барановская в разговоре с «СЭ» в кулуарах ПМЭФ-2026 высказалась о выступлении своего сына Арсения за «Спартак».

— Ваш сын Арсений в октябре стал чемпионом Москвы в составе «Спартака». А как он переживал финал Кубка России?

— «Спартак» — это образ жизни. К большому счастью, спасибо родителям команды за доверие — у нас дома собираются ребята. А, например, на день рождения Арсения приходят и родители, и команда. Во время того первенства, где «Спартак» стал чемпионом, наши родители ездили на все турниры, поддерживали на трибуне. У нас оркестр, барабаны, трубы — все для того, чтобы ребята ощущали поддержку. И конечно же, когда играет основной «Спартак», ребята с Арсением смотрят. Они так же ходят почти на все матчи, есть билеты от клуба. Все командой, организованно посещают стадион.

— И как Арсений смотрел за финалом Кубка?

— Если носишь ромб на сердце, то любая победа «Спартака» — твоя. Еще хочу сказать огромное спасибо клубу — они организовали круг почета прямо на стадионе перед началом игры основной команды. Ребята с Арсением прошли по стадиону, где была взрослая команда, им аплодировал весь фан-сектор. Это дорогого стоит. Спасибо руководству клубу за такую возможность.

Сын Барановской и Аршавина Арсений занимается в системе «Спартака» с 2020 года.

«Спартак» в суперфинале FONBET Кубка России обыграл «Краснодар» (1:1, пенальти 4:3) и стал обладателем трофея. В РПЛ красно-белые финишировали на четвертом месте.