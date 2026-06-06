Чистяков — о Тедееве в «Спартаке»: «Прямые конкуренты были бы только рады»

Бывший спортивный директор «Акрона» Антон Чистяков в интервью «СЭ» оценил возможное назначение Заура Тедеева в «Спартак».

— Ваши претензии основаны на однотипности игры вперед на Артема Дзюбу?

— Про однообразную тактику я уже сказал, плюс у тренера отсутствует матч-менеджмент. В некоторых матчах, как с «Локомотивом», команда просто разваливалась — и пропустила пять за тайм.

— При этом Тедеев считает, что мог быть в шорт-листе «Спартака» зимой...

— Думаю, прямые конкуренты красно-белых были бы только рады, если бы это произошло.

Ранее Тедеев в интервью «СЭ» заявил, что был в списках «Спартака» и московского «Динамо» на пост главного тренера.

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