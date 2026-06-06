Кисляк заявил, что не в курсе интереса «ПСЖ» к нему: «Сам узнаю об этом из СМИ»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию об интересе «ПСЖ» к нему.

«Никак не реагирую на это. Много разговоров разных. Сам узнаю об этом из СМИ. Не знаю, правда это или нет. Сейчас я думаю про следующий сезон в ЦСКА. Понятно, что пример Хвичи и Сафонова впечатляет. Смотря на них, ты понимаешь, что все возможно», — сказал Кисляк «СЭ».

Ранее в СМИ появлялась информация об интересе «ПСЖ» к Кисляку.

На счету игрока в сезоне-2025/26 42 матча за ЦСКА, 8 голов и 8 результативных передач.

Полузащитник оценивается в 25 миллионов евро, согласно Transfermarkt.