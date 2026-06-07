Отец Тюкавина о трансфере сына в Европу: «В Турцию или Польшу он вряд ли поедет даже за огромные деньги»

Александр Тюкавин, отец нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможном переходе сына в европейский клуб.

— Сейчас все чаще говорят о возможном отъезде Кости в Европу. Как к этому относитесь?

— Начну с того, что на такой случай в контракте сына прописана сумма отступных — 20 миллионов евро. Значит, такой возможный вариант уже обсуждался при подписании соглашения. И если найдется клуб, который готов выплатить такую сумму, то это станет реальностью. Так что здесь ничего не поделаешь. Хотя есть такие моменты, как политическая ситуация в мире, высокие налоги в Европе, которые съедают половину зарплаты, и еще целый ряд сдерживающих моментов. К примеру, тот же Захарян, за которого «Реал Сосьедад» выложил немалые 14 миллионов, вот уже два года практически не играет. Но главное в этом деле — клуб какой страны сделает ему предложение и насколько велики его турнирные амбиции. Думаю, что в Турцию или Польшу он вряд ли поедет даже за огромные деньги. Мне же, если Косте предложит контракт клуб с высокими амбициями в чемпионате серьезного европейского уровня, интересно, сможет ли он стать там лидером. Думаю, что, если отъезд произойдет, это станет честью и для воспитавшего его «Динамо», и для российского футбола, — сказал Тюкавин-старший «СЭ».

В прошедшем сезоне 23-летний форвард провел 31 матч за «Динамо» во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 6 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость воспитанника «Динамо» в 17 миллионов евро. Его контракт с бело-голубыми рассчитан до лета 2030 года.

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