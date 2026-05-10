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10 мая, 09:00

Черчесов предложил новую формулу лимита на легионеров

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Станислав Черчесов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» прокомментировал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ.

— В следующем розыгрыше РПЛ лимит на легионеров станет жестче — 7 одновременно на поле, не более 12 в заявке. Затем каждый год пойдет дальнейшее снижение — вплоть до формулы «5 + 10». Как относитесь к таким изменениям?

— А давайте посмотрим с точки зрения арифметики. В каждом матче россияне из одной команды должны провести в сумме по 360 минут, всего в 30 играх чемпионата — 10800. А если установить именно такую норму — не по числу наших футболистов, а по их минутам в турнире? То есть условно в одной встрече у доморощенных может быть 180 минут, зато в другой тогда — 450. Такой подход дал бы тренерам больше вариантов для маневра — ведь есть травмы, дисквалификации, потеря формы.

Станислав Черчесов и&nbsp;Станислав Агкацев.Станислав Черчесов: «Когда работал в сборной, спрашивали о вратаре. Уже тогда назвал Агкацева»

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Станислав Черчесов
РПЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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