Источник: российские команды не выступят в еврокубках сезона-2026/27

Исполком УЕФА внес изменения в список участников еврокубков на сезон-2026/27 в связи с продолжающимся отстранением России, сообщает matchtv.ru со ссылкой на документы, имеющиеся в распоряжении федерального телеканала.

УЕФА и ФИФА в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от соревнований под своей эгидой на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.

По итогам сезона-2025/26 Россия расположилась на 28-м месте в таблице коэффициентов УЕФА и могла делегировать для участия в еврокубках четыре команды.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max