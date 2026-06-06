Чистяков: «Тедеев — первый за 15 лет тренер, с которым не сложилось абсолютно все»

Бывший спортивный директор «Акрона» Антон Чистяков в интервью «СЭ» рассказал об отношениях с экс-тренером команды Зауром Тедеевым.

— Заур Эдуардович, сравнивая вас с бывшим спортивным директором Задояном, говорил, что тот всегда был на связи и ночами смотрел футболистов. С вами было иначе?

— Если он утверждает, что я на связи не был, то это вранье. Но, видимо, он просто путает спортивного директора с личным ассистентом. У меня был отличный контакт со всеми футболистами. Я присутствовал на каждой тренировке и теории — понятно, за исключением каких-то рабочих поездок и переговоров. В какой-то момент Тедеев просто потерял субординацию.

— Ваши отношения просто не сложились?

— Не буду скрывать, что это первый тренер за 15 лет моей карьеры, с которым не сложилось абсолютно все. Я взаимодействовал с большими тренерами и знаю, как работают профессионалы, которые постоянно следят за новыми методиками, смотрят европейские чемпионаты, еврокубки, показывают примеры на теориях и проецируют какие-то тактические наработки на свою команду. Но с однообразным тренировочным процессом и примитивной тактикой, которую все уже давно раскусили, — это путь в никуда.

Тедеев покинул «Акрон» 17 мая после поражения от «Крыльев Советов» (1:4) в 30-м туре РПЛ. С 27 очками тольяттинцы финишировали на 13-м месте в турнирной таблице.

В стыковых матчах за место в высшем дивизионе «Акрон» под руководством исполняющего обязанности главного тренера Мурата Искакова победил «Ротор» (2:0; 0:1).

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