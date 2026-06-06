Чистяков жестко ответил на критику Тедеева: «Боится признавать собственные ошибки»

Бывший спортивный директор «Акрона» Антон Чистяков ответил тренеру Зауру Тедееву на критику своей работы.

— В недавнем интервью Заур Тедеев раскритиковал вашу работу. Он считает, что вы провалили трансферную кампанию.

— Тренер в первую очередь уходит от ответственности и боится признавать свои собственные ошибки. У него виноваты все: спортивный директор, селекция, футболисты, судьи, агрономы, которые не подготовили поле, но только не он. Ищутся оправдания на стороне.

— Но ведь летом действительно долго не было усиления.

— Соглашусь, новые футболисты зашли поздно, под конец окна. Но каждый игрок был согласован с тренерским штабом. Если говорить про вторую часть чемпионата, то команда провела полноценные зимние сборы и весенняя часть была провалена.

Тедеев покинул «Акрон» 17 мая после поражения от «Крыльев Советов» (1:4) в 30-м туре РПЛ. С 27 очками тольяттинцы финишировали на 13-м месте в турнирной таблице.

В стыковых матчах за место в высшем дивизионе «Акрон» под руководством исполняющего обязанности главного тренера Мурата Искакова победил «Ротор» (2:0; 0:1).