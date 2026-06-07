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7 июня, 21:56

В «Ювентусе» опровергли информацию об интересе к Агкацеву

Константин Белов
Корреспондент
Станислав Агкацев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Спортивный директор «Ювентуса» Марко Оттолини опроверг «СЭ» информацию об интересе клуба к вратарю «Краснодара» Станиславу Агкацеву.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что туринская команда рассматривает возможность покупки 24-летнего россиянина.

— Правда, что «Ювентус» интересуется вратарем «Краснодара» Станиславом Агкацевым?

— Нет, это не так, — сказал Оттолини «СЭ».

Агкацев — воспитанник «Краснодара». В сезоне-2025/26 россиянин провел 37 матчей за «быков» во всех турнирах и пропустил 29 голов, отыграв 15 встреч на ноль.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Агкацева в 12 миллионов евро.

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Станислав Агкацев
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Ювентус
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