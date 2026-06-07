Источник: «Флуминенсе» предложил 10 миллионов евро за Нино, «Зенит» запросил 17

«Флуминенсе» ведет переговоры о возвращении защитника Нино из «Зенита», сообщает бразильский журналист Габриэл Амарал.

По информации источника, бразильский клуб предложил 10 миллионов евро за 29-летнего защитника. В ответ «Зенит» запросил 17 миллионов. Сейчас «Флуминенсе» готовит новое предложение, которое составит около 13 миллионов.

Нино перешел в «Зенит» из «Флуминенсе» в январе 2024 года. В прошедшем сезоне бразилец провел 32 матча во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Нино в 10 миллионов евро. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2028 года.

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