Барановская заявила, что ее сын пропитался «спартаковским духом»: «Отказывается ходить на матчи других команд»

Российская телеведущая и экс-супруга нападающего сборной России Андрея Аршавина Юлия Барановская в кулуарах ПМЭФ-2026 рассказала «СЭ», что ее сын Арсений пропитался «спартаковским духом».

— Тренер молодежной команды рассказывал, что Арсений уже пропитался «спартаковским духом». Это как-то проявляется дома?

— Во всем. Когда-то я ходила на матчи «Динамо», брала его с собой. Теперь — отказывается. Говорила ему: «Какая разница? Пошли посмотрим футбол». Но он категорически сказал — не пойду на другую команду.

Сын Барановской и Аршавина занимается в системе «Спартака» с 2020 года.