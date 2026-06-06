Ещенко не считает, что «Спартак» зависим от Барко: «Таких игроков еще можно найти»

Экс-футболист «Спартака» Андрей Ещенко в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном уходе полузащитника красно-белых Эсекьеля Барко.



Ранее футболист заявил, что хочет играть за «Индепендьенте».



«Разве «Спартак» зависит от одного футболиста? Выигрывает команда, а не игрок. Уйдет Барко — придет другой игрок, и они также будут бороться за чемпионство. «Спартак» не команда, зависящая только от Барко. Таких игроков еще можно найти», — сказал Ещенко «СЭ».



В сезоне-2025/26 хавбек забил 8 голов и сделал 9 результативных передач в 37 матчах за красно-белых во всех турнирах.