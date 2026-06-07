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7 июня, 20:44

Зверев обыграл Коболли в пяти сетах в финале «Ролан Гаррос»

Зверев победил Коболли в финале «Ролан Гаррос» и впервые выиграл турнир «Большого шлема»
Руслан Минаев
Александр Зверев.
Фото Reuters

Немецкий теннисист Александр Зверев стал победителем Открытого чемпионата Франции.

В финале третья ракетка мира обыграл итальянца Флавио Коболли, занимающего 14-е место в рейтинге ATP, со счетом 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1. Матч длился 4 часа 19 минут.

За игру Зверев сделал 6 эйсов, допустил 9 двойных ошибок и реализовал 9 брейк-пойнтов из 21. У Коболли — 6 эйсов, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.

29-летний Зверев впервые в карьере выиграл турнир «Большого шлема». Ранее он выходил в финал US Open-2020, Australian Open-2025 и «Ролан Гаррос» — 2024.

Зверев выиграл 25-й крупный турнир (43 финала) за карьеру и первый с апреля 2025 года.

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Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос»

Общий призовой фонд 71 600 000 долларов

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Финал

Александр Зверев (Германия, 2) — Флавио Коболли (Италия, 10) — 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1

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Источник: Сетка Ролан Гаррос
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Ролан Гаррос
Александр Зверев (теннис)
Флавио Коболли
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