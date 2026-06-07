Зверев обыграл Коболли в пяти сетах в финале «Ролан Гаррос»
Немецкий теннисист Александр Зверев стал победителем Открытого чемпионата Франции.
В финале третья ракетка мира обыграл итальянца Флавио Коболли, занимающего 14-е место в рейтинге ATP, со счетом 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1. Матч длился 4 часа 19 минут.
За игру Зверев сделал 6 эйсов, допустил 9 двойных ошибок и реализовал 9 брейк-пойнтов из 21. У Коболли — 6 эйсов, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.
29-летний Зверев впервые в карьере выиграл турнир «Большого шлема». Ранее он выходил в финал US Open-2020, Australian Open-2025 и «Ролан Гаррос» — 2024.
Зверев выиграл 25-й крупный турнир (43 финала) за карьеру и первый с апреля 2025 года.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос»
Общий призовой фонд 71 600 000 долларов
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Финал
Александр Зверев (Германия, 2) — Флавио Коболли (Италия, 10) — 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1