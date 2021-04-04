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«Ростов» — «Спартак»: все голы матча

19:52
4 апреля. Ростов-на-Дону. «Ростов» — «Спартак». Мозес празднует забитый гол. Фото ФК «Спартак»
4 апреля. Ростов-на-Дону. «Ростов» — «Спартак». Мозес празднует забитый гол. Фото ФК «Спартак»
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«Ростов» принимает «Спартак» в матче 24-го тура Тинькофф чемпионата России.

23-я минута: гол Мозеса

27-я минута: автогол Маслова

32-я минута: гол Махатадзе

44-я минута: гол Соболева

Ростов — Спартак

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 24-й тур. «Ростов» — «Спартак» и другие матчи: расписание и результаты, новости и обзоры




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