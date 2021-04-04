Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал победу над «Ростовом» (3:2) в выездном матче 24-го тура РПЛ.

«Давно не побеждали в Ростове. Важная победа с точки зрения борьбы за медали. Рад, что команда мне сделала подарок на день рождения», — сказал Федун Sport24.

Завтра, 5 апреля, Леониду Федуну исполнится 65 лет.