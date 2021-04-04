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Федун — о победе над «Ростовом»: «Спартак» сделал мне подарок на день рождения»

21:22
Леонид Федун. Фото Дарья Исаева., «СЭ»
Леонид Федун. Фото Дарья Исаева., «СЭ»
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Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал победу над «Ростовом» (3:2) в выездном матче 24-го тура РПЛ.

«Давно не побеждали в Ростове. Важная победа с точки зрения борьбы за медали. Рад, что команда мне сделала подарок на день рождения», — сказал Федун Sport24.

Завтра, 5 апреля, Леониду Федуну исполнится 65 лет.

Ростов - Спартак

 

Дополнительная информация:

https://sport24.ru/

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 24-й тур. «Ростов» — «Спартак» и другие матчи: расписание и результаты, новости и обзоры




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