«Спартак» победил «Ростов» в гостевом матче РПЛ

«Спартак» в гостевом матче 24-го тура Тинькофф РПЛ обыграл «Ростов» (3:2).

В составе москвичей дубль оформил Александр Соболев, еще один гол на счету Виктора Мозеса, а Павел Маслов забил в свои ворота.

У хозяев отличился Георгий Махатадзе.

«Спартак» не побеждал в Ростове-на-Дону с декабря 2013-го.

Отставание красно-белых от лидера — «Зенита», который в понедельник примет «Химки» — 1 очко.

«Ростов» (37 очков) занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

Тинькофф чемпионат России

Премьер-лига

24-й тур

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Спартак» (Москва) — 2:3 (2:2)

Голы: Мозес, 23 (0:1). Маслов, 27 — в свои ворота (1:1). Махатадзе, 32 (2:1). Соболев, 44 (2:2). Соболев, 58 (2:3).

«Ростов» (Ростов-на-Дону): Песьяков, Козлов (Терентьев, 77), Осипенко, Алеесами, Поярков, Хасимото (Гигович, 68), Глебов, Махатадзе (Мамаев, 77), Полоз, Соу, Альмквист (Байрамян, 77).

«Спартак» (Москва): Максименко, Маслов, Джикия, Жиго (Гапонов, 80), Мозес (Ещенко, 90+2), Зобнин, Умяров, Айртон, Ларссон (Бакаев, 90+2), Соболев, Промес (Хендрикс, 87).

Предупреждения: Промес, 15. Соу, 52. Зобнин, 62. Хендрикс, 90.

Судьи: Кукуян (Сочи). Хатуев (Грозный), Петросян (Бронницы).

ВАР: Любимов (Санкт-Петербург). Лунев (Новосибирск).

4 апреля. Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов Арена».