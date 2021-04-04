«Спартак» победил «Ростов» в гостевом матче РПЛ
«Спартак» в гостевом матче 24-го тура Тинькофф РПЛ обыграл «Ростов» (3:2).
В составе москвичей дубль оформил Александр Соболев, еще один гол на счету Виктора Мозеса, а Павел Маслов забил в свои ворота.
У хозяев отличился Георгий Махатадзе.
«Спартак» не побеждал в Ростове-на-Дону с декабря 2013-го.
Отставание красно-белых от лидера — «Зенита», который в понедельник примет «Химки» — 1 очко.
«Ростов» (37 очков) занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.
Тинькофф чемпионат России
Премьер-лига
24-й тур
«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Спартак» (Москва) — 2:3 (2:2)
Голы: Мозес, 23 (0:1). Маслов, 27 — в свои ворота (1:1). Махатадзе, 32 (2:1). Соболев, 44 (2:2). Соболев, 58 (2:3).
«Ростов» (Ростов-на-Дону): Песьяков, Козлов (Терентьев, 77), Осипенко, Алеесами, Поярков, Хасимото (Гигович, 68), Глебов, Махатадзе (Мамаев, 77), Полоз, Соу, Альмквист (Байрамян, 77).
«Спартак» (Москва): Максименко, Маслов, Джикия, Жиго (Гапонов, 80), Мозес (Ещенко, 90+2), Зобнин, Умяров, Айртон, Ларссон (Бакаев, 90+2), Соболев, Промес (Хендрикс, 87).
Предупреждения: Промес, 15. Соу, 52. Зобнин, 62. Хендрикс, 90.
Судьи: Кукуян (Сочи). Хатуев (Грозный), Петросян (Бронницы).
ВАР: Любимов (Санкт-Петербург). Лунев (Новосибирск).
4 апреля. Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов Арена».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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