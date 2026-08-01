«Ростов» объявил о прекращении сотрудничества с Рыскиным

Алексей Рыскин, занимавший пост спортивного директора «Ростова», завершил работу в клубе, сообщила пресс-служба южан.

«На протяжении многих лет Алексей Анатольевич был частью «Ростова», принимая участие в развитии клуба и его спортивной деятельности. Благодарим Алексея Анатольевича за многолетний труд, профессионализм и преданность клубу. Желаем ему крепкого здоровья, благополучия и успехов в дальнейшей профессиональной деятельности», — говорится в заявлении клуба.

52-летний функционер сообщил о своем уходе с поста спортивного директора 31 июля.